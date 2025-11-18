“가짜뉴스 반복적으로 퍼뜨리는 행태 묵과못해” 千 “한강버스 사고 유출 말라는 내부지침 있었다”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 천준호 더불어민주당 의원이 한 라디오 프로그램에 출연해 한강버스 사고 외부유출 금지령 등 전혀 사실이 아닌 내용을 유포한 데 대해 즉각적인 고소 절차에 착수했다고 18일 밝혔다.

서울시는 보도자료를 통해 “천 의원의 허위사실 유포는 단순한 정치공세를 넘어 공직자의 명예와 서울시 정책에 대한 시민의 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위”라며 “‘오세훈 시장 검증 TF 단장’이라는 미명으로 사실 확인도 없이 근거 없는 주장과 가짜뉴스를 반복적으로 퍼뜨리는 행태를 묵과할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “더 이상 국회의원 면책특권 뒤에 숨어 시민들에게 거짓 정보를 퍼뜨리고, 혼란을 주는 행태가 반복되어서는 안 될 것”이라며 “서울시는 앞으로 시정을 정치적으로 왜곡하고 허위 사실을 유포하는 행위에 대해서는 즉각적인 법적 조치 등을 통해 단호히 대응해 나가겠다”고 덧붙였다.

천 의원은 이날 YTN라디오 ‘김영수의 더인터뷰’와 전화 인터뷰를 해 “사고를 제보했던 한강버스 관계자가 처음 사고가 발생하니까 서울시 내부에서 외부에 유출하지 말라고 하는 지침이 있었다고 한다. 그게 확인이 됐다”며 “그러면서 그분이 세월호 사건이 떠올랐다고 이렇게 얘기를 했다”고 말했다.