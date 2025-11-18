여권, 한강버스 사고 빌미로 연일 ‘오세훈 때리기’ 김민석 총리까지 직접 견제…서울시장 전초전 양상 野 “총리의 지방 사무 개입은 불법 선거 개입” 반발

[헤럴드경제=김해솔·양근혁 기자] 여권이 한강버스 사고 논란 등을 고리로 오세훈 서울시장에 대한 비판을 연일 쏟아내는 가운데 김민석 국무총리의 행보가 주목받는다. 당장 국민의힘은 김 총리에 대한 공세에 집중하는 모양새다. 내년 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 서울시장 선거가 벌써부터 뜨겁게 달아오르는 기류다.

더불어민주당 ‘오세훈 시정 실패 정상화 TF(태스크 포스)’ 단장인 천준호 의원은 18일 오전 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 “(한강버스) 사고의 책임은 전적으로 무리하게 운행을 강행한 서울시와 오 시장에게 있지 않나 생각한다”고 말했다.

앞서 15일 한강버스가 잠실선착장 인근 100m 부근에서 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 일어난 바 있다. 이에 오 시장은 이튿날 페이스북을 통해 “승객 여러분께 불안과 불편을 끼쳐드려 송구하다. 관리 감독기관으로서 원인을 철저히 파악해 부족한 부분은 신속히 보완하겠다”며 사과했다. 다만 “안전 문제를 정치 공세 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다”며 여권의 공세를 경계했다.

이에 천 의원은 “앞으로 이런 사고가 생기면 다 감춰야 하느냐. 그리고 사고에 대해 문제 제기하지 말아야 하는 것이냐”며 “정말 걱정되는 서울시장의 인식”이라고 비판했다. 민주당은 오 시장이 지난 국정감사에서 한강버스와 관련해 위증을 했다며 국회 국토교통위원회 차원에서 고발하겠다는 방침이다. 천 의원은 이날 ‘신통기획’ 등 서울시 주택정책을 비판하는 토론회도 개최했다.

이런 가운데 전현희 최고위원과 서영교·박주민 의원, 정원오 성동구청장 등 여권의 서울시장 후보군으로 여겨지는 인사들도 저마다 ‘오세훈 때리기’에 가세하고 있다.

특히 김 총리는 존재감을 과시하며 ‘오세훈 대항마’로 주목받는 모습이다. 그는 전날 서울시가 추진하는 ‘감사의 정원’ 사업과 관련해 “국민이 이해할지 의문”이라며 행정안전부에 사업 검토 지시까지 했다. 종묘 인근 재개발, 한강버스 이슈에 이어 또다시 김 총리가 오 시장을 직접 저격한 것이다. 김 총리 본인은 부인하지만 정치권에서는 그가 내년 6월 지방선거 또는 8월 민주당 전당대회에 출마할 가능성을 점치고 있다.

이에 국민의힘도 김 총리를 집중 견제하는 모양새다. 송언석 원내대표는 전날 페이스북을 통해 “최근 김 총리가 종묘 앞 세운상가 재개발, 한강버스, 감사의 정원 조성 등 서울시 지방 사무에 많은 관심을 기울이고 계신데, 지금은 지방선거에 한눈을 팔 때가 아니다”며 “정부가 해야 할 일에 집중해 주길 바란다”고 지적했다.

최수진 원내수석대변인도 “자천타천 서울시장 후보로 거론되는 김 총리가 권한을 이용해 오 시장을 향한 정치적 공격을 계속하고 있다”면서 “지방선거를 앞두고 서울시 행정에 과도하게 개입하며 행정력을 동원하는 행태는 명백한 불법 선거 개입”이라고 비판했다. 박성훈 수석대변인 역시 “민주당이 내년 지방선거를 앞두고 오 시장의 치적 지우기, 그리고 국무총리까지 나서서 민주당과 이인삼각으로 오 시장을 공격하고 있다”며 “이재명 정부와 민주당이 벌이는 치졸한 공격 행태를 좌시하지 않겠다”고 밝혔다.

오 시장 본인은 페이스북을 통해 “중앙정부가 일방적으로 서울시를 비판하는 것은 유감”이라며 김 총리에게 공개 토론을 제안하기도 했다.