[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 1위 자동차용품 전문기업 불스원이 눈·비·오염으로부터 완벽하게 생활아이템을 보호하는 방수 코팅제 ‘레인 OK 아쿠아 쉴드 방수 스프레이’를 새롭게 출시한다고 18일 밝혔다.

불스원이 이번에 새롭게 선보이는 아쿠아 쉴드 방수 스프레이는 감성 라이프스타일 브랜드 포곤빌리지(Pogon Village) 특유의 감각적인 디자인에 불스원의 기술력을 더해 완성된 비불소 생활 방수 스프레이 제품이다. 불스원만의 아쿠아 쉴드 나노 코팅(AquaShield NanoGuard) 기술을 적용, 초미세 나노 입자가 섬유 사이에 촘촘하게 코팅막을 형성해 물, 커피, 소스 등 생활 속 다양한 오염원으로부터 신발·가방·의류 등 다양한 생활 속 패브릭 제품을 효과적으로 보호한다.

또한 마이크로 노즐 분사 시스템을 적용해 섬유결 사이사이에 균일하게 분사되고, 뭉침 없이 부드럽고 촘촘한 코팅이 가능하다. 일반 면소재는 물론 스웨이드나 가죽 등 섬세한 소재에도 안심하고 사용할 수 있으며, 얇게 여러 번 겹쳐 분사할수록 방수 효과가 2배로 강화된다.

분사 후 약 15~20분이면 방수막이 완성되어 별도의 도포 과정 없이 바로 착용할 수 있어 편의성과 실용성을 모두 갖췄으며, 한 번의 분사만으로도 장시간 유지되는 방수막이 형성되어 장마철이나 눈 오는 날에도 최적의 효과를 제공한다.

특히 한 번의 시공으로 최대 6개월까지 지속되는 강력한 방수 효과를 제공하며, 코팅 후에도 통기성을 그대로 유지해 답답함 없이 쾌적한 착용감을 선사한다. 비불소계 방수 스프레이로 생활 속 다양한 패브릭 제품에 안심하고 사용할 수 있다.

‘레인OK 아쿠아 쉴드 방수 스프레이’는 18일 카카오 선물하기 단독 런칭을 통해 만나볼 수 있으며, 같은 날 오후 7시에 진행되는 카카오 쇼핑라이브에서는 인플루언서 강G가 출연해 제품의 방수 성능과 사용법을 생생하게 시연할 예정이다.

불스원 글래스케어 김현정 팀장은 “아쿠아 쉴드 방수 스프레이는 감성과 실용성을 모두 갖춘 ‘겨울철 필수 방수 아이템’으로, 눈과 비, 각종 오염으로부터 일상의 소중한 아이템을 완벽히 지켜줄 것”이라며, “이번 카카오 선물하기 단독 런칭과 쇼핑라이브를 통해 제품의 실제 성능을 직접 확인하고 경험해 보시길 바란다”고 전했다.