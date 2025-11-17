[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘전국노래자랑’에서 여성 공무원들을 백댄서로 대동해 노래를 불러 논란이 된 문인 광주 북구청장이 사과했다.

문 구청장은 17일 새올행정 게시판에 ‘전국노래자랑 관련 직원 사과문’이라는 제목의 글을 올려 “저로 인해 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

그는 “북구 발전을 위해 여러분과 공들여 쌓아온 노력과 자존심을 구청장인 제가 무너뜨렸다는 자책감에 시달린 주말을 보냈다”며 “사려 깊지 못한 부족함으로 비판과 따가운 시선을 받아야 하는 상황이 고통이다”라고 적었다.

이어 “40여년 공직 생활 동안 바라본 공직의 나침반은 항상 주민 삶의 질 향상이었고, 그 동력은 동료 공직자였다”며 “이 신념은 변함이 없고 한없이 참담하고 무거운 마음이다”고 남겼다.

또 “이번 일을 계기로 초심을 다시 살피겠다”며 “여러분들도 흔들림 없는 자세로 주민을 위해 해오신 일을 이어가 달라”고 강조했다.

문 구청장은 지난 6일 동강대학교에서 열린 KBS 전국노래자랑 녹화 무대에 올라 노래를 불렀다. 그런데 여성 공무원 8명이 그의 뒤에서 춤을 춰 ‘직장 갑질’, ‘성인지 감수성 부재’ 등의 지적이 제기됐다. 게다가 백댄서 역할을 한 이들이 공무 출장을 신청했다는 사실까지 알려지며 논란은 가중됐다.

행정안전부는 사실관계 파악을 위한 경위서를 요구했으며, 북구는 자체 감사에 들어갔다. 여성 공무원들의 행위를 공무로 볼 수 있는지, 자발적 참여가 맞는지가 쟁점이 될 것으로 관측된다.

통상 전국노래자랑 공개녹화 무대에는 단체장이 출연해 노래와 춤을 선보인다. 다만 본방송에는 이 장면이 방영되지 않는다.