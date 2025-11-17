임직원 가족, 명예사원으로 광화문글판 모델 등 체험

[헤럴드경제=정태일 기자] 교보생명은 임직원과 가족들이 함께하는 ‘2025 교보 패밀리 데이’를 개최했다고 17일 밝혔다.

올해 처음 기획된 행사로 임직원과 가족 60여명이 참석해 사무실을 견학하는 등 가족이 일하는 근무 환경을 체험하고 회사의 역사와 경영 철학, 생명보험에 대해 이해하는 시간을 가졌다.

특히 ‘명예사원증 수여’ 프로그램은 큰 호응을 얻었다. 이날 명예사원으로 임명된 임직원 자녀들은 목에 명예사원증을 걸고 엄마, 아빠가 일하는 자리에 앉아 동료와 통화하는 등 색다른 체험을 했다.

임직원과 가족들은 교보생명 광화문글판 일일 모델이 되어보고 본사 사옥을 배경으로 가족사진을 찍는 뜻깊은 시간도 보냈다.

이들은 광화문광장에서 열린 ‘제3회 지구하다 페스티벌’에도 참여해 친환경과 연관된 미로 체험, 퍼즐 맞추기, 페이스페인팅, 자전거 발전 체험 시간을 가졌다.

교보생명은 지난 2008년 금융업권 최초로 성평등가족부의 가족친화 인증을 받은 이후 15년 넘게 인증을 유지하고 있다.

2022년에는 ‘가족친화 1호 최고기업’으로 선정 됐으며 지난해에는 저출산고령사회위원회가 주관한 ‘일·가정 양립 우수기업’에 뽑히는 등 가족친화 경영의 모범 사례로 평가 받고 있다.