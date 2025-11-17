과기정통부 국비 지원 공보 대비

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 과학기술정보통신부 국비지원 스마트빌리지 보급 및 확산 사업을 위해 2027년도 공모에 대비한 조기 사업 발굴에 착수했다.

이 사업은 정보통신기술(ICT)을 활용해 지역 현안을 해결하고 시민의 삶의 질을 높이는 스마트서비스를 구축하는 것이 핵심이다.

인천시는 내년 2월까지 사업 신청을 마무리할 계획이다. 공모에 최종 확정된 사업은 2026년 9월 정부 예산에 반영돼 2027년 착공에 들어간다.

시는 2026년 스마트빌리지 사업으로 국비 153억원을 지원받아 광역사업(6개), 군·구 특화사업(3개), 군·구 확산사업(3개)을 기획하고 있다.

재원 배분은 보급사업은 국비 70%, 지방비 30%, 선도사업은 국비 80%, 지방비 20%로 투입된다.

광역사업으로는 ▷스마트 전기화재 예방 시스템 구축(계속) ▷긴급차량 우선신호 서비스 고도화 ▷인천형 장애인복지시설 스마트플랫폼 구축(선도사업) ▷2026년 인천형 스마트 경로당 보급 및 확산 사업(계속) ▷안전하고 깨끗한 스마트 해양빌리지 ▷통합체계 관리를 위한 스마트 ‘협력’ 빌리지 조성(계속) 사업이 있다.

군·구 특화사업으로는 ▷(동구) 생활 밀착형 스마트기반시설 조성 ▷(미추홀구) 인공지능(AI) 및 정보통신기술(ICT)를 활용한 건강증진 인프라 조성 ▷(남동구) 범죄 없는 안전도시 남동구 조성 사업이 추진될 계획이다.

군·구 확산은 스마트 도시계획 기반 지속가능한 스마트서비스를 확산하기 위한 사업으로 2026년 상반기 별도 공모를 통해 3개 군·구를 선정해 지원한다.

김용태 시 도시관리과장은 “2027년 스마트빌리지 사업 공모부터는 스마트도시에서 인공지능(AI) 특화도시 인천으로 거듭나기 위해 생활형 AI 스마트서비스 보급·확산에 주력할 것”이라고 밝혔다.