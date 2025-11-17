로봇 AI 비전, 자율이동로봇 등 소개

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화로보틱스는 13일 서울 중구 LW컨벤션 센터에서 ‘2025 인공지능(AI)-로봇 테크 커넥트’ 세미나를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 세미나는 한국산업지능화협회(KOIIA)가 주도하는 ‘AI 자율제조 콜라보데이’의 일환으로 마련됐다. AI 자율제조 콜라보데이는 AI 기술 수요 기업과 공급 기업 간 파트너십 확대를 목표로 올해 첫 발을 뗐다.

한화로보틱스는 회사의 로봇 AI 비전과 협동로봇 기반 용접 솔루션, 자율이동로봇(AMR) 등 핵심 기술을 소개했다. 참가자들이 많은 관심을 보인 로봇 AI 비전은 로봇이 주변 환경을 인식, 지능적으로 작업을 수행할 수 있도록 돕는 소프트웨어 플랫폼이다.

한화로보틱스는 앞으로도 KOIIA와 긴밀한 협력을 이어간다는 방침이다. 정병찬 한화로보틱스 대표는 “AI와 로봇의 융합은 이제 선택이 아닌 생존을 위한 필수 전략”이라고 강조했다. 이어 “오늘 이 자리가 단순히 기술을 공유하는 것을 넘어 미래를 함께 열어갈 든든한 파트너를 만나는 네트워킹의 장이자, 대한민국 자율제조 생태계가 한 단계 더 도약하는 의미 있는 출발점이 되기를 기원한다”고 덧붙였다.