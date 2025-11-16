[헤럴드경제=박혜림 기자] 제주도가 2027년 7월까지 드론특별자유화구역을 유지할 수 있게 됐다. 제주도는 2021년부터 현재까지 4년간 29개의 드론 관련 사업을 적극 추진 중이다.

제주도는 2021년 6월 국토교통부 ‘드론특별자유화구역’으로 처음 지정된 이후 2023년 2차에 이어 지난 6월 3차 연장 공모에도 선정됐다고 16일 밝혔다.

3차 연장 사업 기간은 2027년 7월까지다.

제주도는 드론특별자유화구역 선정에 따라 부속 섬 물품 배송, 실종자 수색, 행사 안전 관리 등 29개 드론 관련 사업을 진행하고 있다.

제주도는 2024년 ‘제주 워터밤’을 시작으로 총 12개의 축제에 6시간 이상 체공할 수 있는 유선 드론을 투입해 왔다. 제주도는 이를 통해 실시간 모니터링과 인파 밀집도, 행사 참여 인원수 등을 분석했다.

뿐만 아니라 제주도는 제주 부속 섬 생활 물류 개선을 위해 지난 5월부터 약 170회의 드론 비행으로, 330개 물품을 배송하는 등 실생활 밀착형 서비스를 하고 있다. 부속 섬으로 배송되는 물품은 배달 음식, 택배, 개인물품 등이며, 본섬으로 나오는 역배송 물품으로는 각 섬의 해산물인 새조개, 물회, 자숙소라, 성게알 등이다.

이밖에도 실종자 수색, 드론 영상을 통한 증강현실·가상현실 체험 행사 등에도 드론을 적극 활용 중이다.

한편 드론특별자유화 구역 내에서는 드론 시험비행 허가, 안전성 인증, 비행 승인, 전파 적합성 평가 등의 절차가 간소화되거나 면제된다.