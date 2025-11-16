[헤럴드경제=박혜림 기자] 연간 전기차 신규 등록 대수가 20만대를 돌파했다. 3년 간 지속된 캐점(일시적 수요 정체)이 끝났다는 관측이 나온다.

16일 기후에너지환경부에 따르면 지난 13일까지 새로 등록된 전기차 대수가 총 20만650대로 집계되며, 사상 처음 연간 전기차 신규 등록 대수가 20만대를 넘겼다.

전기차 보급사업이 시작된 2011년부터 2016년까지 전기차 등록 대수는 1만1767대에 불과했다. 하지만 이후 급격한 성장세를 보였고, 특히 2020년과 2021년 신규 등록 대수가 4만6713대에서 10만427대로 115% 급증했다. 정부의 전기차 지원 정책이 지속되는 가운데 자동차 제조사들이 경쟁적으로 신차를 내놓았기 때문이다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 후 ‘저탄소 트렌드’가 확산된 것도 한 몫 했다.

그러나 2022년 16만4486대까지 늘었던 전기차 신규 등록 대수는 ▷2023년 16만2605대 ▷2024년 14만6902대로 줄어들었다. 충전시설이 부족하고, 화재 위험성이 부각 되며 시장이 침체된 것이다.

이런 가운데 올해 전기차 신규 등록 대수가 반등한 것은 제조사들이 다양한 신차를 내놓았기 때문으로 풀이된다. 또 전기차 구매 보조금이 올해 이른 시점에 확정된 점, 전기차 급속 및 완속 충전기가 이전보다 확충된 점도 전기차 구매에 영향을 줬다는 분석도 나온다.

한편 올해 신규 등록된 전기차 가운데 국산은 승용차(총 등록 대수 17만2309대)의 경우 54.7%, 승합차(2483대)는 63.7%, 화물차(2만5723대)는 92.7%다.