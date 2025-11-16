[헤럴드경제=정찬수 기자] 16일 오전 8시 50분께 경기 김포시 통진읍에 있는 플라스틱 재생공장에서 화재가 발생했다.

소방 당국은 현재 장비 20여대와 인력 60여명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

김포시는 재난·안전문자를 통해 “통진읍 공장 화재로 연기가 많이 발생하고 있으니 차량은 우회로를 이용하고 인근 주민은 창문을 닫아 달라”고 당부했다.