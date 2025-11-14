3분기 매출 8%↓

[헤럴드경제=전새날 기자] 세븐일레븐 운영사 코리아세븐은 3분기 영업손실이 16억원으로 전년 동기 대비 84% 감소했다고 14일 공시했다. 매출은 1조2720억원으로 8% 줄었다.

올해 1~3분기 누적 매출은 3조6586억원, 영업손실은 442억원이다. 매출은 비효율 점포 정리 영향으로 작년 같은 기간보다 9.4% 줄었지만, 영업손실도 23.4% 축소했다.

코리아세븐은 정부의 소비쿠폰 영향과 작년부터 이어온 체질 개선 정책이 3분기 실적에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석했다. 작년부터 체질개선을 위해 부실 점포를 정리하고 고매출·우량 입지에 집중해왔다.

코리아세븐은 4분기에도 지속적인 실적 개선을 위해 외국인 관광객 맞춤 수요 강화, 차세대 가맹모델 ‘뉴웨이브’ 출점 확대, PB(자체 브랜드) 세븐셀렉트 등을 중심으로 한 차별화 상품 개발에 주력할 계획이다.

코리아세븐 관계자는 “지난해부터 추진해온 사업구조 재편과 차별화 전략을 통해 올해 안정적인 내실 경영 체계를 갖춰가고 있다”며 “편의점 채널의 본원적 경쟁력을 높이는 정책과 고객의 브랜드 만족도 증진에 초점을 맞추고 있다”고 말했다.