3분기 매출 30.5%↓

[헤럴드경제=전새날 기자] 외식 프랜차이즈 전문기업 더본코리아는 올해 3분기 연결기준 영업손실이 43억원으로 전년 동기(영업이익 106억원) 대비 적자 전환했다고 14일 공시했다.

매출은 873억원으로 30.5% 줄었고, 26억원의 순손실을 기록했다.

3분기 영업손실은 지난 2분기의 영업손실(224억원)보다 81% 줄어든 수준이다.

더본코리아는 3분기 실적에 점주 상생을 위한 특별 지원금과 본사 지원 프로모션 비용이 반영되면서 영업이익이 줄었다고 분석했다.

더본코리아는 “3분기 기준 고객 대상 프로모션 지원 비용이 296억원으로, 2분기(245억원)보다 51억원을 더 썼다”며 “이외에도 상생위원회에서 채택된 ‘배달 매출 로열티 50% 인하’와 ‘월세 카드 결제 서비스’ 플랫폼 수수료 등이 반영돼 단기 실적에 부담으로 작용했다”고 설명했다.

그러면서 “다만 2분기 대비 영업손실이 81% 개선돼 실적 회복의 가능성이 있음을 확인했다”고 전했다.

더본코리아는 4분기부터는 효율적인 판매 활성화 정책 등의 효과로 실적이 개선될 것으로 전망했다.

더본코리아 관계자는 “내부에선 3분기 실적은 올해 회사가 겪은 역경과 심각한 외식 경기 침체에도 불구하고 선방한 것으로 평가하고 있다”고 말했다.