‘열팽창’ 다룬 독서 12번 ‘고난도 문항’ 지목

[헤럴드경제=신혜원 기자] ‘범 내려온다 범이 내려온다 송림 깊은 골로 한 짐승이 내려온다’

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 18∼21번 지문 속 한 문장이 수험생들 사이에서 화제가 됐다.

판소리 ‘수궁가’ 가사 일부인 이 문장은 밴드 이날치의 히트곡 ‘범 내려온다’ 노랫말이기도 하다. 특히 ‘범 내려온다’로 시작하는 도입부는 음악에 관심이 없는 사람이라도 멜로디를 잘 알 만큼 대중적이다.

이 때문에 일부 수험생은 18∼21번 지문을 읽어 내려가는 동안 자기도 모르게 멜로디가 머릿속에 맴돌아 곤혹스러움을 느꼈다고 한다.

한 수험생 커뮤니티에는 “(문제를 푸는 동안) 머리에서 ‘범 내려온다’ 노래가 계속 들려 혼났다”, “나도 모르는 사이 콧노래를 흥얼거렸다” 같은 글이 잇따라 올라왔다.

‘이리 보아도 둥굴둥굴 저리 보아도 둥굴’, ‘맛진 진미를 먹어 보자 으르르르앙’ 등 익살스러운 가사도 있어 웃음을 참기 힘들었다는 사람도 있었다.

‘수궁가’ 수능 출제를 전혀 예상하지 못하고 준비를 안 해 낭패를 봤다는 수험생도 여럿 있었다.

올해 수능에서도 ‘고난도 문항’에 대한 수험생과 졸업생의 관심은 여전한 분위기다.

입시업체에서는 국어영역 독서에서 열팽창과 관련된 여러 개념의 의미와 관계를 파악해야 하는 독서 12번이 수험생들에게 까다로운 문제로 꼽았다.

선형 열팽창 계수와 곡률, 곡률 반지름, 휨 민감도, 반응 완료 시간 등 과학·기술 분야의 글을 읽으며 여러 개념의 의미와 관계를 파악하고 제시된 보기 상황에 적용할 수 있는지 묻는 문항이다.

수험생 커뮤니티에서는 이 문제의 난도를 두고 엇갈린 반응이 나왔다.

물리를 공부한 자연계 학생은 쉽게 이 문제를 풀었지만, 인문계 학생은 지문 자체가 잘 이해되지 않아 어려움을 겪었다는 것이다.

김원중 대성학원 입시전략실장은 “열팽창 계수 지문은 곡률과 곡률 반지름, 휨 민감도 등 개념 간의 관계만 명확하게 파악하면 문제는 어렵지 않게 풀 수 있었을 것”이라면서도 “다만 배경지식의 유무에 따라 체감 난이도는 수험생 간에 차이가 났을 것”이라고 말했다.

수학 영역에서는 EBS와 입시업계 모두 공통과목 22번(수학Ⅰ)과 21번(수학Ⅱ), 확률과 통계·미적분·기하 각 30번을 꼽았다.

22번은 지난 6·9월 모의평가 때와 마찬가지로 지수와 로그함수의 그래프 추론 문제가 출제됐는데, 계산량이 많았다는 평이 나온다.

21번도 전년도 수능과 6월 모의평가와 같이 극한값의 존재하기 위한 조건이 주어진 문제로 익숙함을 느낄 수 있지만, 풀이 과정이 까다로울 수 있다고 입시업계는 분석했다.

경우의 수를 구하는 문제인 확률과 통계 30번과 함수를 추론하는 문항인 미적분 30번 역시 새로운 유형은 아니지만 풀이에 시간이 많이 소요됐을 것으로 보인다.

기하 30번은 고난도 문항으로 자주 나왔던 벡터의 내적·연산에 관한 문제로 기하에서 가장 변별력 있는 문항으로 꼽혔다.