13일 오전 1톤 트럭 몰다 인도 돌진 70대 보행자 등 2명 사망, 18명 다쳐

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 부천의 제일시장에 돌진해 20여명의 사상자를 낸 60대 트럭 운전자가 기저질환을 보유하고 있었던 것으로 전해졌다.

경기 부천오정경찰서는 13일 교통사고처리 특례법상 치사상혐의로 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 이날 오전 10시57분쯤 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1톤 트럭을 몰다 상점 앞으로 빠르게 돌진했다. 이 사고로 70대 여성 보행자 등 2명이 숨지고 18명이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 음주나 마약, 무면허 상태는 아닌 것으로 확인됐다. A씨가 현장에서 “브레이크를 밟았는데 작동하지 않았다”고 진술함에 따라 경찰은 페달 오조작이 사고 원인이 됐을 것으로 추정하고 있다.

한편 A씨는 뇌의 주요 동맥이 좁아져 혈류 감소로 인한 신경학적 증상을 일으키는 뇌혈관 질환을 앓고 있으며, 치료를 위한 약을 복용 중인 상태라고 경기일보가 보도했다.

경찰은 국립과학수사연구원과 도로교통공단에 차량 등 감정을 의뢰해 정확한 사고 배경을 규명할 방침이다.