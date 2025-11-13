11월 15일부터 내년 2월 14일까지 3개월간 성금·성품 모금

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 겨울철 복지 사각지대 해소를 위해 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 오는 11월 15일부터 내년 2월 14일까지 추진한다.

희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인은 구민과 단체, 기업이 자발적으로 참여해 저소득 가구와 사회복지시설에 성금과 성품을 지원하는 지역 나눔 운동이다.

구는 지난 11일 구청 대강당에서 ‘사랑의 온도탑 제막식’을 열고 캠페인의 시작을 알렸다. 이번 캠페인은 서울 사회복지공동모금회와 공동으로 추진되며, 올해 모금 목표액은 10억원이다.

구민들은 ▷사랑의 열매 계좌 입금 ▷구청·동주민센터 방문 ▷큐알코드(QR코드) 스캔 또는 기부단말기 이용 등 다양한 방식으로 기부에 참여할 수 있다. 성품의 경우 김치·쌀·생필품·상품권·의류 등 생활 밀착형 물품 기탁이 가능하며, 중고물품은 제외된다.

구는 송중동 삼각산 분수대에 대형 사랑의 온도탑을 설치해 14일부터 운영한다. 온도탑은 목표금액의 10%가 달성될 때마다 온도가 10℃씩 올라가며, 지역 나눔의 열기를 시각적으로 보여준다.

기부자 예우도 강화된다. 모든 기부자에게 감사서한을 발송하고, 구청 홈페이지 내 ‘기부자 명예의 전당’을 운영해 100만원 이상 기부자와 3년 연속 기부자를 공개한다.

구는 공식 SNS, 홈페이지, 소식지, 포스터, 현수막 등 다양한 매체를 통해 캠페인을 홍보하고, 동 지역사회보장협의체 위원과 통장 등을 홍보대사로 위촉해 ‘우리동네 나눔 캠페인’을 적극 확산할 계획이다.

이순희 강북구청장은 “올해도 구민 여러분의 따뜻한 나눔이 이웃의 겨울을 지키는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.