박해철 의원·한국자원폐기물환경협회 공동 주최 “우리 기술로 안전한 청소차량 발판 개발해야”

[헤럴드경제=안효정 기자] 12일 오후 환경미화원의 청소 차량 안전을 확보하기 위한 토론회가 서울 여의도 국회 의원회관에서 개최됐다.

토론회는 더불어민주당 박해철 의원과 한국자원폐기물환경협회가 공동주최했다. 토론 참석자들은 유럽과 미국에서 운행하는 청소 차량 안전기준 살피면서 국내 청소용 차량의 운행 실태와 문제점을 짚어보고 차량 후부 발판 관련 문제의 해법을 논의했다.

토론회를 주관한 한국 자동차 모빌리티 안전학회 하성용 회장은 “특장차로 분류되는 청소 차량은 다른 나라에서도 쓰레기 수거에 사용되는 범용 차량”이라며 “우리 기술로 안전한 후부 발판을 개발해 장착하면 세계로 수출할 가능성도 열려 있다”고 말했다.

유성춘 한국자원폐기물환경협회 회장은 “전국 생활폐기물 수집·운반업체 노동자 379명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 전체 응답자의 91%가 후부 발판이 없어 불편한 것은 물론 안전사고의 위험이 크다고 답했다”면서 “후부 발판 설치를 요구하는 의견도 92.3%로 매우 높은 만큼 협회 차원에서 설치를 지원할 방침”이라고 밝혔다.

한국노총 경기본부 안산지역지부 방운제 의장은 “현재 청소 차량의 후부 발판은 ‘죽음 발판’으로 불린다”면서 “매년 환경미화원 사망사고가 발생하고 있어 안전기준 마련이 시급하다”고 강조했다. 방 의장은 이번 기회를 통해 환경노동자들의 생명권을 대변하는 차원에서 안전한 후부 발판 설치를 지지한다고 선언했다.

대신이엔지㈜ 기업부설연구소 인명노 소장은 “현행 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조(탑승의 제한) 제7항에 따르면 ‘추락 등의 위험을 방지하기 위한 조치를 한 경우’에는 미화원들의 청소 차량 탑승이 가능하다”며 “혹한기, 새벽 시간대 작업을 안전하게 수행하기 위해서는 조속히 세부기준을 제정해 고시해야한다”고 제안했다.

김형태 한국인증연구원 이사는 “환경미화원들의 생명안전을 보장하고 작업 효율을 높이기 위한 실질적인 제도 마련과 신속한 조치가 요구된다”며 우리나라 실정에 맞는 후부 발판과 손잡이 규격을 설정해야 한다고 강조했다.

국회와 한국자원폐기물환경협회는 이번 토론회에서 논의한 내용을 검토해 청소 차량에 설치되는 발판의 안전기준을 마련하고 설치 계획을 수립하기로 했다.