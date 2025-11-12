손흥민 선수의 새 클럽 저지…12일부터 온·오프 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 아디다스가 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)의 ‘어웨이 저지(사진)’를 국내 공식 출시한다고 12일 밝혔다.

아디다스의 글로벌 파트너인 손흥민 선수가 LAFC에 합류한 이후 팀의 저지는 전 세계 축구 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 실제로 LAFC 공식 온·오프라인 스토어에서는 손흥민 선수의 저지가 품절됐고, 국내 팬들로부터 LAFC 저지 출시에 대한 문의가 이어졌다.

국내에 정식 출시되는 LAFC 어웨이 저지는 화이트 컬러를 바탕으로 골드 디테일을 더해 팀의 아이덴티티를 세련되게 담아냈다. 전면에는 미세한 핀스트라이프 패턴을 적용해 은은한 깊이감과 입체감을 더했다. 로스앤젤레스의 특유의 모던한 감성과 팀의 클래식한 헤리티지를 느낄 수 있게 했다.

또한 습기 조절을 위한 에어로레디(AEROREADY) 기술을 적용한 경량 원단으로 제작해 땀을 빠르게 흡수하고 건조시켜 쾌적한 착용감을 제공한다. 메쉬 사이드 패널은 통기성을 높였으며, 100% 재활용 소재로 제작해 지속가능한 스포츠웨어를 추구하는 아디다스의 철학을 반영했다.

아디다스 관계자는 “손흥민 선수가 LAFC에서 보여주는 존재감으로 팀과 리그의 인지도를 한층 높였다”며 “국내 팬들을 위해 공식 출시된 ‘LAFC 어웨이 저지’로 팀의 열정과 로스앤젤레스의 세련된 감성을 경험하길 바란다”고 전했다.

LAFC 어웨이 저지는 이날부터 아디다스 공식 온라인 스토어와 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다. 주요 오프라인 매장에서는 손흥민 선수의 마킹 서비스도 제공된다.