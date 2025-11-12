BMW 오퍼레이팅 시스템 9 적용 TMAP 기반 한국형 BMW 내비게이션 탑재 최고출력 258마력, 최대토크 40.8㎏·m 48볼트 마일드 하이브리드 시스템을 적용 국내 판매 가격 8390만원

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 더욱 강력한 성능과 첨단 사양을 갖춘 ‘BMW 뉴 X3 30 xDrive M 스포츠 패키지 프로’를 출시한다고 12일 밝혔다.

X3 라인업에 새롭게 추가된 뉴 X3 30 xDrive는 M 스포츠 패키지 프로 단일 트림으로 출시되며, 향상된 파워트레인이 제공하는 경쾌한 가속 성능과 향상된 연비에 더해 동승자까지 고려한 첨단 및 고급 사양을 적용해 완성도 높은 주행 경험을 선사한다.

외관은 이전 세대에 비해 차제 길이와 폭이 늘어나고 높이는 낮아져 한층 역동적인 비율을 자랑하며, 길게 뻗은 루프라인이 스포티한 실루엣을 연출한다.

전면부에는 내부에 수직선과 대각선이 조화를 이루는 BMW 키드니 그릴과 그릴 윤곽 조명인 ‘BMW 아이코닉 글로우’가 적용돼 강렬한 존재감을 발산하고, 20인치 M 더블 스포크 휠과 빨간색 브레이크 캘리퍼가 장착돼 스포티한 분위기를 자아낸다.

실내에는 12.3인치 디지털 계기판과 14.9인치 컨트롤 디스플레이가 통합된 BMW 커브드 디스플레이와 함께 풍부한 조명 효과가 돋보이는 BMW 인터랙션 바를 적용해 뛰어난 시인성과 조작성을 제공하고, 동시에 미래적인 감각을 드러낸다.

또한 D-컷 디자인의 M 가죽 스티어링 휠과 M 시트벨트를 장착해 스포티한 감성을 더했으며, 비건 소재인 베간자를 사용한 스포츠 시트와 재활용 소재로 만든 럭셔리 대시보드를 적용했다.

동력성능을 살펴보면, BMW 트윈파워 터보 4기통 가솔린 엔진이 탑재되어 최고출력 258마력, 최대토크 40.8㎏·m를 발휘한다. 여기에 최고 11마력을 내는 48볼트 마일드 하이브리드 시스템을 적용해 뛰어난 가속 성능과 높은 연료 효율을 제공한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 6.3초 만에 가속하며, 안전 최고속도는 시속 240㎞에서 제한된다.

아울러 주행 모드 및 상황에 따라 실시간으로 감쇠력을 조절해 최적의 접지력과 승차감을 선사하는 어댑티브 서스펜션을 적용했으며, BMW xDrive 지능형 사륜구동 시스템 및 M 스포츠 브레이크를 탑재해 어떠한 노면 및 주행 환경에서도 높은 수준의 안정성과 제동성능을 제공한다.

뉴 X3 30 xDrive M 스포츠 패키지 프로에는 안드로이드 기반의 최신 운영체제인 BMW 오퍼레이팅 시스템 9이 적용된다. 직관적인 인터페이스와 자연스러운 음성 명령 체계로 스마트폰처럼 편리하게 차량을 조작할 수 있으며, ‘BMW 디지털 프리미엄’으로 유튜브 동영상, 게임 등 다양한 콘텐츠를 제공해 향상된 디지털 경험을 누릴 수 있다.

TMAP 기반의 한국형 BMW 내비게이션 또한 기본으로 탑재된다. 온라인 스트리밍 방식으로 최신 지도 및 교통 정보를 실시간으로 반영해 최적 경로를 안내하고, 헤드업 디스플레이에도 완벽하게 연동된다.

이 외에도 스톱&고 기능을 포함한 액티브 크루즈 컨트롤과 차선 변경 보조, 정면 충돌 및 전방 차량·보행자·자전거 접근 경고, 차선 유지 보조, 후방 충돌 경고 기능 등이 포함된 ‘드라이빙 어시스턴트 프로페셔널’과 함께 주차 보조 기능과 서라운드 뷰, 후진 보조 기능 등이 포함된 ‘파킹 어시스턴트 플러스’가 기본 탑재된다.

이와 함께 BMW 지능형 개인 비서 기능이 포함된 BMW 라이브 콕핏 프로페셔널, 스마트폰을 차량 키로 사용하는 디지털 키 플러스, 앞좌석 통풍, 앞좌석 및 뒷좌석 열선이 기본으로 제공된다.

새 모델의 국내 판매 가격은 8390만원(부가세 포함)이다.

한편, BMW X3는 지난 2003년 처음 선보인 중형 SAV(스포츠액티비티차량)로 전 세계 시장에서 누적 350만 대 판매를 돌파했으며, 국내에서도 지난 2004년 출시 이후 현재까지 5만 대 이상 판매된 베스트셀링 모델이다. 지난해 11월에는 향상된 성능과 디자인의 4세대 모델이 출시됐으며, 올해에도 10월까지 총 5515대가 팔렸다.