15개 시·도와 간담회…소규모 사업장 점검·지역 맞춤형 예방 강화 류현철 본부장 “지방정부 협력 통해 실질 감축 성과 낼 것”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 지방정부와 손잡고 중대재해 감축을 위한 지역 맞춤형 협력체계 강화에 나섰다.

고용노동부는 11일 서울지방고용노동청에서 ‘중대재해 감축을 위한 중앙-지방정부 간담회’를 열고, 최근 중대재해 발생 현황과 소규모 사업장 점검 강화 방안 등을 공유했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 15개 광역시·도 산업안전 담당 관계자가 참석했다.

이번 회의는 중앙정부와 지방정부가 중대재해 예방 정책을 실질적으로 연계해 추진할 수 있는 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 노동부는 각 지자체가 추진 중인 산업재해 예방 활동 사례를 공유하고, 내년부터 추진 예정인 지역 사망사고 감축 및 사고대응 지원사업 방향을 설명했다.

특히 소규모 사업장과 서비스업 등 생활밀착형 업종을 중심으로 중대재해를 줄이기 위한 ‘현장 맞춤형 점검체계’ 구축과 ‘지자체 합동 점검 확대’ 방안이 중점 논의됐다. 노동부는 지자체의 산업단지·특화업종 중심 안전관리 강화, 현장 감독인력 간 정보 공유 및 협업 체계 구축 등을 지원할 계획이다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “중앙정부와 지방정부가 함께 사고 원인을 분석하고 지역 특성을 반영한 대책을 추진해야 실질적인 중대재해 감축 효과를 낼 수 있다”며 “향후에도 지자체와의 협력체계를 강화해 지역 기반의 예방 중심 안전관리로 전환하겠다”고 말했다.