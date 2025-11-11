주요 제품 매출 두 자릿수 이상 신장

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계인터내셔날은 추워진 날씨에 보브, 스튜디오 톰보이 등 자사 대표 여성복 브랜드의 겨울 제품 판매가 증가했다고 11일 밝혔다.

보브는 지난 2주간(10월 27일~11일 9일) 스웨이드와 퍼, 무스탕 등 고가 겉옷 매출이 전년 동기 대비 230% 증가했다. 이 중 천연 스웨이드의 질감을 살린 싱글 재킷과 밍크 퍼와 니트를 결합한 베스트(조끼)가 특히 인기다. 현재 두 제품 모두 출시 일주일 만에 완판돼 리오더(재생산)에 들어간 상태다. 이 외에도 호주 대표 울 섬유업체 ‘미쉘울’과 협업해 선보인 울마크 인증 컬렉션이 판매 호조를 보이며 좋은 반응을 얻고 있다.

스튜디오 톰보이는 지난달 20일부터 이달 9일까지 여자다운 패딩 매출이 89% 늘었다. 남성 라인은 4배(366%) 이상 증가했다. 일교차가 커지면서 가볍고 실용적인 겉옷 수요가 늘어난 덕분이다. 여성 제품 중에서는 톰보이 시그니처인 토글 단추(떡볶이 단추) 디자인을 적용한 경량 다운 패딩이 인기를 얻었다. 남성 제품 중에서는 후디 탈부착으로 다양한 스타일 연출이 가능한 다운 점퍼가 매출 상위권을 차지했다.

일라일은 지난 2주간(10월 27일~11월 9일) 겨울 니트 매출이 103% 증가했다. 매년 완판을 기록하는 캐시미어 100% 시리즈가 올해도 판매 호조를 보이며 매출을 견인했다. 코트와 다운, 무스탕 등 겉옷 매출도 194% 늘었다. 델라라나는 같은 기간 겉옷 매출이 46% 증가했다.

신세계인터내셔날 관계자는 “최근 기온이 급격히 떨어지자, 겨울옷을 찾는 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “날씨 변화와 소비 흐름에 맞춘 마케팅으로 성수기 매출 확대에 나설 것”이라고 말했다.