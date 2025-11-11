연초 이후 순자산 161억 → 2656억…16배 급증 최근 1·3·6개월 수익률 15.29%, 32.54%, 74.55%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 코리아메가테크 액티브 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 2500억 원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

2022년 10월 상장 이후 꾸준한 운용성과를 바탕으로, 최근 한 달간 개인투자자 및 은행 중심의 리테일 자금이 1150억원 이상 유입됐다. 이에 따라 지난해 연말 161억원에 불과하던 순자산이 16배 증가했고, 하반기에만 1700억원 이상 늘었다.

최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률은 각각 15.29%, 32.54%, 74.55%다. 같은 기간 코스피 수익률(12.81%, 26.89%, 58.04%)을 크게 상회했다. 연초 이후 수익률 역시 120.52%로, 코스피(69.75%) 대비 약 두 배 수준이다. (10일 기준, Dataguide)

SOL 코리아메가테크액티브 ETF는 시장 주도주 중심의 포트폴리오 구성이 장점이다. 비중 상위 종목 해당하는 SK하이닉스, 삼성전자, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 레인보우로보틱스 등의 3개월 수익률은 각각 136.26%, 40.11%, 89.41%, 75.26%, 45.24%에 달한다. 최근 편입한 ESS테마의 삼성SDI, 엘앤에프는 한달 간 각각 44.50%, 64.02% 상승했다.

이 ETF는 ▷모빌리티 ▷인공지능 ▷지능형 로봇 ▷항공우주 ▷맞춤형 헬스케어 등 대한민국 미래산업을 이끌 핵심 메가테크 테마에 집중 투자한다. 시장 상황에 따라 새로운 테마를 추가하는 등 매월 수시변경을 통한 액티브 전략을 기반으로 유연하게 운용한다. 현재는 ▷AI전력인프라 ▷에너지저장장치(ESS) ▷파운드리 테마의 주요 종목을 액티브 포트폴리오로 편입하고 있다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “최근 시장 상승세가 다소 과열된 만큼 전력인프라 기업 일부에서 차익실현을 진행하고 조정이 있을 때마다 모빌리티와 ESS, 파운드리 등의 테마에 부합하는 종목들을 편입해 성과를 방어했다”며 “시장 참여자들의 관심이 크고 수급이 원활한 종목들 위주로 포트폴리오를 구성하고 있기 때문에 시장의 주도주, 주도테마를 로테이션 하며 투자하는 효과를 볼 수 있는 상품”이라고 설명했다.