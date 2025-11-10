부산 사직동 ‘힐스테이트 사직 더 프리즘’ 시공 확정 올해만 개포·압구정·구리 대형 정비사업 잇따라 수주 장위15구역 수주 시 국내 첫 10조원 돌파 기록 전망

[헤럴드경제=정주원 기자] 현대건설이 부산 사직5구역 재개발정비사업을 따내며 도시정비사업 수주 누적액 9조원을 돌파했다.

부산 사직5구역 재개발정비사업조합은 지난 8일 열린 시공사 선정 총회에서 현대건설의 단독 입찰에 대한 찬반 투표를 진행한 결과, 현대건설을 최종 시공사로 선정했다고 10일 밝혔다.

부산 동래구 사직동 148-1번지 일대에 들어서는 사직5구역 재개발사업은 지하 3층~지상 38층, 4개 동 규모의 공동주택 787가구와 부대복리시설을 짓는 프로젝트다. 총공사비는 3567억원, 공사 기간은 착공 후 40개월로 예정돼 있다.

단지는 지하철 1·4호선 동래역, 3·4호선 미남역, 1호선·동해선 교대역 등 교통망이 교차하는 입지에 자리 잡아 접근성이 우수하다. 롯데백화점·롯데마트·사직시장 등 생활편의시설이 가까우며, 미남초·내성중·부산중앙여고 등 교육 인프라도 잘 갖춰져 있다.

현대건설은 단지명을 ‘힐스테이트 사직 더 프리즘’으로 제안했다. 자사 주거 브랜드 ‘힐스테이트’에 빛의 다양성을 뜻하는 ‘프리즘’을 더해, 사직동 중심 입지에 어울리는 고급 주거단지를 구현하겠다는 의미다.

특히 세계적 건축 디자인 스튜디오 ‘유엔스튜디오(UNStudio)’와 협업해 부산의 자연과 도시 이미지를 결합한 랜드마크 디자인을 선보였다. 물결이 능선을 따라 흐르는 듯한 입면 형태로, 유려한 곡선미와 입체적 조형미를 통해 자연과 도시가 공존하는 미학적 건축을 구현했다는 평가다.

단지 조경은 사계절 테마정원과 약 1km 길이의 순환형 산책로를 중심으로 구성된다. 단풍나무 숲과 봄꽃정원 등 계절별 테마를 더해 도심 속에서도 자연의 변화를 느낄 수 있는 공원형 단지로 조성한다.

또한 최상층에는 백양산과 금정산, 부산 도심을 한눈에 조망할 수 있는 스카이 커뮤니티가 들어선다. 게스트하우스·힐링 필라테스·파티룸 등 다양한 프로그램을 마련해 입주민의 여가와 휴식을 위한 공간으로 활용될 예정이다.

현대건설은 이번 수주를 포함해 올해 ▷부산 연산5구역 재건축 ▷개포주공6·7단지 재건축 ▷구리 수택동 재개발 ▷압구정2구역 재건축 등을 잇달아 따내며 도시 정비 시장에서 독보적 입지를 굳혔다. 이로써 올해 누적 도시정비사업 수주액이 9조원을 넘어섰으며, 연내 장위15구역 수주까지 성사될 경우 2022년 기록한 9조3395억원을 넘어 국내 건설사 최초로 도시 정비 수주 10조원 시대를 열게 된다.