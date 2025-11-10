[헤럴드경제=함영훈 기자] 코로나기간중 여행 희망을 담은 ‘만원의 여행 예약’ 이벤트로 호평을 받았던 참좋은여행(대표 이종혁)이 오는 11월 30일까지 ‘2025 연말감사제’를 진행한다. 이번 행사는 카카오톡 친구 100만 명 돌파를 기념하며, ‘친구만 아는 여행이 있다’는 콘셉트로 마련됐다.

전체 고객을 대상으로 하는 이번 이벤트는, 연중 고객 성원에 보답하기 위한 연말 결산형 축제 성격으로 치러진다. 주요 혜택은 ▷‘천원으로 여행가자’ 럭키추첨 ▷‘미션으로 포인트 받자’ ▷‘올해도 감사했습니다. 베리굿100 이벤트’ ▷‘삼성카드 결제 혜택’ 등 총 4가지로 구성됐다.

‘천원으로 여행가자’는 카카오톡 여행상품 응모자 중 5명을 추첨해 1000원으로 여행할 수 있는 기회를 제공한다. 동유럽 4개국 9일 상품 등 인기 패키지도 포함된다고 한다.

‘미션으로 포인트 받자’에서는 회원가입, 앱푸시 동의, 출석체크, 카카오톡 채널 친구 추가 등으로 최대 5000포인트를 적립할 수 있다.

또한 올해 가장 많이 사랑받은 여행상품 100개를 선정한 ‘베리굿100 기획전’도 눈길을 끈다. 참좋은여행은 2025년 한 해 동안 판매된 단거리 베스트 50, 장거리 베스트 50 상품을 엄선했다.

단거리 대표상품은 다낭·호이안 포포인츠 쉐라톤 6일, 프리미엄 북해도 4일, 곤명·대리·샹그릴라·여강 6일, 장거리 대표상품은 이탈리아·스위스 9일, 스페인·포르투갈 9일, 미동부 기차여행 10일, 남미 18일 등이 포함됐다.

이 기획전 상품 예약 후 응모하면 1명에게는 세라젬 THE NEW4 안마의자, 100명에게는 메가커피 아메리카노 기프티콘이 제공된다.

삼성카드로 베리굿100 상품을 200만 원 이상 결제할 경우 8만 원 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.

참좋은여행 전희정 마케팅팀장은 “참좋은여행에는 모두 3천여 개의 여행상품이 있는데, 어느 상품이 좋은지 고르기 힘들어하시는 분들을 위해 한 해 동안 가장 많이 사랑받은 상품 100개를 골랐다”며 “참좋은여행판 블랙프라이데이라 생각해주시고 다양한 선물도 드리니 많이 사랑해주시길 바란다”고 말했다.