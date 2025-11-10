[헤럴드경제=나은정 기자] 스페인령 카나리아 제도에서 거대한 파도가 해변을 덮쳐 산책 중이던 관광객들이 휩쓸려 3명이 숨지고 15명이 다치는 비극이 발생했다.

9일(현지시간) 로이터 등 외신에 따르면 전날 오후 카나리아 제도의 최대 섬이자 휴양지로 유명한 테네리페 섬 북부 해변을 ‘괴물 파도’가 덮쳤다. 대서양에서 밀려온 이 거센 파도가 관광객 등 산책객들을 순식간에 바다로 끌고 가면서 희생자가 다수 나왔다.

현지 일간지 디아리오 데 아비소스는 “네덜란드 여성 관광객을 포함한 일행 10명이 한꺼번에 파도에 휩쓸렸다”고 전했다. 목격자들과 인근 주민들이 즉시 구조에 나섰고 헬기가 출동해 일부를 구조했으나, 네덜란드 여성은 심정지 상태로 발견돼 결국 숨졌다. 또 다른 3명도 중상을 입고 병원으로 이송됐다.

이와 별도로 섬 남부 엘 카베소 해변에서도 한 남성이 물에 뜬 시신으로 발견되는 등 이날 하루 동안 테네리페 섬 곳곳에서 괴물 파도로 인한 4건의 사고가 잇달아 모두 3명이 사망하고 15명이 다쳤다고 현지 구조 당국은 밝혔다.

당국은 사고 전날부터 높은 파고와 강풍이 예상된다며 주민과 관광객들에게 해변 산책을 자제할 것을 당부했으나, 이 경고가 제대로 지켜지지 않은 것으로 파악됐다.

기상 당국은 이번 사고가 “대서양에서 몰아친 이상 고파(高波)와 돌풍이 복합적으로 작용해 발생한 자연 재해”라며, “당분간 카나리아 제도 전역에서 높은 파도가 이어질 가능성이 있다”고 경고했다.

