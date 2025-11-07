[헤럴드경제=양대근 기자] 지프(Jeep®)가 전 라인업을 대상으로 올해 말까지 연중 최대 혜택을 제공하는 연말 특별 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 겨울에도 멈추지 않는 모험을 떠날 지프와 함께하는 라이프를 꿈꾸는 이들을 위해 마련된 것으로, 가슴 속에만 담아뒀던 열망을 ‘올해가 가기 전 이룰 수 있는 기회’라는 메시지를 전달하고자 한다.

전국 공식 전시장에서 12월 말까지 진행되는 이번 프로모션은 랭글러를 최대 1003만원(개소세 포함) 지원받아 6200만원부터 구매할 수 있으며(모델별, 트림별 가격 상이), 그랜드 체로키 L의 경우 약 477만원(개소세 포함)의 혜택을 지원한다. 또한, 글래디에이터는 모파(MOPAR®) 순정 오토 파워 사이드 스텝 무상 장착 혜택이 주어진다.

지프 랭글러는 어떤 지형과 환경에서도 흔들림 없는 주행 성능으로 SUV 본연의 가치를 잘 구현한 모델이다. 강인한 오프로더의 상징으로서, 아웃도어 라이프를 즐기는 모험가, 캠핑과 차박을 선호하는 고객층, 오리지널 SUV 감성을 추구하는 마니아 층에게 꾸준히 사랑받고 있다. 국내에서는 스포츠(Sport), 사하라(Sahara), 루비콘(Rubicon) 3가지 트림과 가솔린, 플러그인 하이브리드(PHEV) 2가지 파워트레인으로 판매 중이며, 매년 한정판 스페셜 에디션을 통해 희소성과 소장가치를 높이고 있다.

지프 글래디에이터(Gladiator)는 지프의 오프로드 DNA와 엔지니어링 노하우가 집약된 정통 픽업 트럭이다. 동급 최고의 견인력과 4X4 오프로드 능력을 갖추었으며, 시장 유일의 오픈 에어링이 가능한 컨버터블 픽업으로 탁월한 개방감을 제공한다. 일상과 아웃도어를 모두 즐기는 액티브 라이프스타일 고객, 캠핑·보트·바이크 등 레저 애호가, 그리고 차별화된 라이프스타일을 추구하는 프리미엄 픽업 수요층에게 이상적인 모델이다.

그랜드 체로키 L(Grand Cherokee L)은 6인승 3열 구조를 갖춘 퍼스트 클래스 풀사이즈 SUV로, 압도적인 퍼포먼스와 여유로운 실내 공간, 세련된 디자인을 겸비했다. 탑승자의 편안함을 최우선으로 고려한 프리미엄 승차감과 지프가 자랑하는 독보적 주행 성능, 첨단 기술이 조화를 이루어 럭셔리 SUV 시장에서 새로운 기준을 제시한다. 가족 중심의 라이프스타일을 중시하면서도 고급스러운 이동 경험과 브랜드 헤리티지를 동시에 추구하는 고객층에게 최적화된 모델이라는 평가다.