[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 주민에게 쾌적하고 편안한 여가 공간을 제공하기 위해 ‘신길근린공원’ 명소화 1차 사업과 ‘양평유수지 생태공원’ 정비사업을 완료했다고 밝혔다.

‘신길근린공원’ 명소화 사업 1차 구간은 약 5000㎡ 규모로, 6억 6,200만 원의 예산이 투입됐다. 이번 사업에는 ▷노후시설 정비 ▷스마트 쉼터 설치 ▷건강 맨발길 조성▷사계절 꽃을 감상할 수 있는 테마정원 ▷다목적 구장 재정비 등이 포함됐다. 1차 구간은 지난 9월 준공됐으며, 오는 2026년에는 철쭉동산 조성과 추가 시설 정비를 포함한 2차 공사에 착수할 예정이다.

‘양평유수지 생태공원’ 정비사업은 서울시 특별교부금 5억 원을 확보해 추진된 사업으로, 본래의 기능을 잃었던 연못과 그 주변 약 2000㎡ 구간을 전면 재정비했다. 이번 사업을 통해 ▷산책로 개선 ▷휴게시설 정비 ▷스마트 쉼터 조성 ▷트리하우스형 하부 쉼터 설치 ▷야간 조명시설 확대 등을 추진했다.

또한 배롱나무, 수국 등 17종 1500여 주의 수목과 금계국, 아스타 등 17종 7,500여 본의 초화를 식재했다. 구는 앞으로 양평유수지 상부와 주변 부지를 꽃밭으로 확대해 주민들이 즐겨찾는 자연친화적 생태공원으로 발전시킬 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “공원 개선으로 주민 누구나 사계절 아름다운 자연을 가까이에서 즐기실 수 있을 것”이라며 “앞으로도 공원이 주민에게 사랑받는 힐링 명소로 자리잡도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.