[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 오는 9일 향사아트센터에서 지역을 대표하는 전통음악 축제인 ‘2025 향사 국악제’를 개최한다고 7일 밝혔다.

‘향사 국악제’는 국악의 어머니로 불리는 향사 박귀희 명창의 예술정신을 기리고 전통 국악의 계승과 대중화를 도모하기 위해 마련됐다.

가야금 병창을 중심으로 풍물, 해금, 타악 등 다양한 공연과 체험이 어우러진 복합문화형 국악축제로 진행된다.

행사는 오전 10시부터 미니 국악기 만들기, 전통공예 체험 등 가족이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램으로 문을 연다.

이어 오후 4시부터는 풍물, 해금, 가야금병창, 퓨전국악, 타악 퍼포먼스, 국악가요 등 다채로운 공연이 이어져 전통과 현대가 조화를 이루는 국악의 매력을 선보인다.

특히 대중에게 친숙한 국악인 남상일과 김태연이 특별출연해 흥겨운 무대를 선사하며 국악인들과 함께 국악의 아름다움을 한껏 전할 예정이다.

김진영 칠곡문화관광재단 사무국장은 “이번 국악제는 향사 박귀희 선생님의 예술정신을 계승하고 국악의 저변을 넓히는 뜻깊은 자리”라며 “군민들이 전통예술을 가까이에서 즐기며 국악의 흥과 멋을 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.