합참 소속 장성 40여명 국방부·각 군 재배치 외부 장성 자리 채울 듯…다음달, 내년1월 교체

합동참모본부(합참) 장군 전원이 교체될 전망이다.

6일 군 당국에 따르면 진영승 합참의장은 최근 합참 장군들 전부와 2년 이상 근무한 중령과 대령들을 모두 교체하라는 지시를 내린 것으로 알려졌다.

합참 소속 장성들 약 40명은 국방부와 각 군에 재배치되고 외부의 장성들이 그 자리를 채울 것으로 예상된다.

진급 인사가 마무리된 중령들은 이달 말, 대령과 장군들은 이르면 다음 달 또는 내년 1월까지 전부 교체될 것으로 알려졌다.

합참에는 인사권이 없다. 장성은 국방부가, 영관급 장교는 각군 본부가 인사권을 가지고 있다.

군 관계자는 “계엄 여파로 인한 인적 쇄신 차원”이라고 말했다.

이재명 정부 들어 군은 12·3 비상계엄 이후 인적 쇄신을 강조하고 있다.

앞서 지난 9월 초 발표된 이재명 정부 첫 대장급 인사에서도 비상계엄 당시 군 수뇌부로 있었던 현역 4성 장군 7명을 모두 전역시켰다.