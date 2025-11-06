[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표이사 윤정국)이 ‘2025 독서경영 우수직장’ 인증을 획득했다.

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 ‘독서경영 우수직장 인증제’는 직장인의 책 읽는 문화를 장려하기 위해 매년 독서 친화 경영을 실천하는 기업과 기관을 발굴해 포상하는 제도다.

재단은 직장 내 독서 문화 활성화와 직원의 독서 활동 장려 등을 통해 독서 친화적 환경을 조성한 점을 높이 평가받았다. 특히 지난 8월 성남아트센터 사무동 내에 사내도서관 ‘스마트SN라운지’를 개관해 직원들이 자연스럽게 책과 함께할 수 있는 여건을 마련한 점도 주목을 받았다.

또한 대표이사 추천 도서를 선정하고, 직원들이 자율적으로 독서에 참여하며 이를 주제로 토론하는 활동 등을 통해 책을 매개로 한 소통도 확대하고 있다. 이처럼 지속 가능한 독서 문화 조성을 위한 노력이 이번 인증에서 긍정적인 평가를 받았다.

윤정국 성남문화재단 대표는 “이번 인증을 시작으로 앞으로도 책과 동행하는 성남문화재단으로 독서 친화적인 환경을 지속적으로 발전시킬 것”이라면서 “직원들의 성장을 돕는 프로그램을 통해 지식과 감성의 조화를 이루는 조직문화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

재단은 이번 인증을 계기로 직원뿐 아니라 지역사회 독서 문화 확산에도 나설 계획이다. 공연장 로비와 성남미디어센터 2층 유휴 공간 등을 활용해 낮 시간대 성남아트센터를 찾는 관람객이나 시민들이 자유롭게 책을 접하며 머무를 수 있는 열린 독서 문화공간을 조성할 예정이다.