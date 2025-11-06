“정제마진 개선…석유화학 제품 마진은 약세 계속”

[헤럴드경제=박혜원 기자] ㈜GS가 올해 3분기 영업이익 8706억원을 기록, 전년 동기 대비 37.8% 성장했다고 6일 밝혔다. 매출은 6조5359억원으로 전년 대비 2.4%, 당기순이익은 4077억원으로 953.3% 늘었다.

다만 1~3분기 누적 실적으로 보면 실적이 다소 주춤했다. 3분기 누적 영업이익은 2조4552억원으로, 전년 동기 대비 12.0% 줄었다. 매출액과 당기순이익은 각각 18조542억원, 7901억원으로 전년 대비 0.8%, 0.3%씩 감소했다.

정제마진 개선과 유가 안정화 영향으로 정유 부문은 양호했으나, 글로벌 경기 침체 등 영향으로 석유화학 부문에서 실적이 부진했다. GS 관계자는 “미국의 관세 정책 불확실성과 글로벌 교역 물량 감소, 공급 과잉 우려도 석유화학 제품 마진 약세가 지속됐다”고 설명했다. 전력도매가격(SMP)이 하락하면서 발전 자회사들의 수익성도 전반적으로 악화한 것으로 나타났다.

다만 올해 4분기에는 발전 부문의 실적 개선이 이뤄질 것으로 전망했다. GS 관계자는 “4분기에도 정제마진은 양호한 반면 석유화학 부문은 부진한 상황이 지속되고 있는데, 발전 자회사들의 경우 상대적으로 성수기를 맞아 SMP 상승과 함께 실적이 회복될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.