[헤럴드경제=김현일 기자] 한국공학한림원이 광복 80주년을 맞아 해방 이후 국가 발전과 국민 삶의 질 향상에 기여한 ‘산업기술유산 80선’을 선정하고, 기념 책자를 발간했다.

6일 한국공학한림원에 따르면 이번 ‘산업기술유산 80선’에는 각 시대의 난제를 극복하고 국민 생활을 혁신한 기술적 성과들이 담겨 있다.

1950~1960년대 전쟁의 폐허 속에서 자립의 기틀을 마련한 국내 최초 진공관식 라디오 ‘A-501’과 기초 소재 산업의 초석을 다진 삼척 시멘트공장 가동, 나일론 스트레치사 생산이 이름을 올렸다. 경부고속도로 준공과 배추 품종 개발은 각각 건설 혁신과 식량 자립의 기반을 닦은 사건으로 꼽힌다.

1970~1980년대 포항제철 고로 1기 첫 출선, 서울지하철 1호선 개통, ‘포니’ 자동차 개발도 ‘한강의 기적’을 일군 산업기술유산으로 선정됐다.

특히 1980년대는 기술 자립의 분수령으로 기억된다. 4M·16M D램 개발로 반도체 강국 도약의 신호탄을 쐈고, 전자교환기(TDX)는 1가구 1전화 시대를 열었다. 또한, 한탄바이러스 백신 개발은 의료 난제를 해결한 대표 성과로 꼽힌다.

1990~2000년대 세계 최초 CDMA 상용화는 정보통신 분야의 혁신을 상징하며 아래아한글 개발은 소프트웨어 주권을 확보한 기념비적 사건으로 평가받는다.

2000년대에는 글로벌 허브로 통하는 인천국제공항이 문을 열었다. 한국 조선해양 플랜트 세계 1위 달성, CMOS 이미지센서 대중화 등도 이 시기에 이뤄졌다.

2010~2020년대 기술 중에서 AI 메모리 시장의 히트 상품인 고대역폭 메모리(HBM)와 누리호 발사체 국산화, 전기차 핵심 소재인 하이니켈 양극재 기술, 소버린(국산 초거대 언어모델) 개발이 선정됐다.

한국공학한림원의 ‘산업기술 80선 선정위원회’은 한승헌 연세대 교수를 위원장으로 전기전자·기계·건설환경·화학생물·재료자원·컴퓨팅·바이오메디컬 등 7개 전문 분과에 걸쳐 전문가들이 심층 논의를 진행했다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 “무(無)에서 유(有)를 창조해 낸 대한민국 기술 도전의 역사가 이번 80선에 집약됐다. 위기마다 공학기술인들의 집념과 국민의 열망으로 불가능을 가능케 했다는 사실을 후대에 전하는 데 의미가 크다”고 밝혔다.