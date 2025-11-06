기업금융 지식 공유, 현지 기업 자문 등

[헤럴드경제=김벼리 기자] 우리은행은 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 현지 은행인 암뱅크 그룹과 양국 간 금융협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 맺었다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 두 은행 거래 기업의 상대국 진출 시 금융 서비스를 상호 지원하는 ‘금융협력 플랫폼’ 구축을 목표로 한다.

우리은행과 암뱅크는 ▷기업금융·무역금융 등 지식 공유 ▷현지 진출 기업 자문 및 금융 서비스 제공 ▷기업대출, 송금, 현지 계좌 개설 지원 ▷양국 진출 희망 기업 공동 마케팅 추진 등 양국 기업의 현지 진출과 사업 활동에 필요한 금융 지원 협력 체계를 강화한다.

우리은행은 이번 양해각서 체결을 통해 베트남, 인도네시아에 이어 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 네트워크를 확장하는 전략적 기반이 될 것으로 보고 있다.

말레이시아는 400여개 한국 기업이 진출한 교역국이다. 지난달 26일 한국-말레이시아 자유무역협정(FTA) 타결로 한국 기업의 진출 확대가 예상되는 상황에서 이번 MOU는 진출기업의 금융이용 편의를 높이는 토대가 될 것으로 우리은행은 기대했다.

이번 협약은 지난달 27일 한국-말레이시아 정상회의에서 합의된 ‘한국-말레이시아 전략적 동반자 관계’의 본격적인 이행을 뒷받침하는 차원이기도 하다.

여승배 주말레이시아대사관 대사는 축사를 통해 “이번 협약은 한국-말레이시아 FTA 타결로 양국 기업진출이 활발해지는 시점에 체결됐다는 점에서 매우 시의적절하다”며 “우리나라 금융기관의 부재로 금융이용 애로를 겪고 있는 말레이시아 진출기업에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

우리은행 관계자는 “이번 협약은 FTA 타결에 발맞춘 민간 금융협력의 새로운 모델이 될 것”이라며 “암뱅크와 협력으로 양국 기업이 더 안정적으로 현지 사업을 영위할 금융환경을 마련하겠다”고 전했다.