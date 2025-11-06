한은, 9월 국제수지 잠정치 동월 최대이자 역대 2위 기록 반도체 견인 29개월 연속 흑자

9월 경상수지가 130억달러를 넘는 흑자를 나타내며 동월 기준 최대이자 역대 2위를 기록했다. 인공지능(AI) 혁명에 따른 반도체 호황이 주요 원인으로 작용했다. ▶관련기사 6면

6일 한국은행이 발표한 국제수지(잠정) 통계에 따르면 9월 경상수지는 전월 대비 43억2000만달러 늘어난 134억7000만달러 흑자를 나타냈다. 동월 기준 사상 최대이자 모든 월을 통틀어서도 2위의 기록이다. 이로써 경상수지는 29개월 연속 흑자를 기록, 2000년대에 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 이어가게 됐다.

1월부터 9월까지 누적된 경상수지 흑자는 827억7000만달러로 집계됐다. 지난해 같은 기간 672억3000만달러 대비 155억4000만달러 많은 수준이다.

경상수지가 좋은 흐름을 보이는 핵심 요인은 단연 반도체다. AI 산업이 발전하면서 반도체 수요가 크게 늘었고 이에 우리나라의 전반적인 수출 규모가 커지면서 상품수지가 큰 폭 흑자를 나타냈다.

9월 상품수지는 수출이 672억7000만달러로 전년 같은 달보다 9.6% 증가하고 수입은 530억2000만달러로 4.5% 늘어나며 142억4000만달러 흑자를 나타냈다. 이 또한 역대 2위의 기록이다.

한은 관계자는 “수출은 반도체 등 정보통신(IT) 품목의 증가세가 지속되는 가운데, 작년 9월 추석 연휴로 인한 기저효과로 승용차 등 비IT 품목도 늘면서 2개월 만에 증가로 전환했다”고 설명했다.

실제로 통관 기준 9월 품목별 수출을 살펴보면 반도체(+22.1%)가 지난해 같은 달 대비 가장 큰 폭 상승세를 나타냈다. 승용차(+14.0%), 화공품(10.4%), 기계류정밀기기(10.3%)의 증가세도 거셌다.

9월 서비스수지는 여행, 기타사업서비스 등을 중심으로 33억2000만달러 적자를 기록했다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 29억6000만달러 흑자를 나타냈다. 이는 9월 기준 역대 2위의 기록이다. 전월 분기 지급됐던 배당 요인이 사라지며 흑자 폭이 확대된 영향으로 풀이됐다. 이전소득수지는 4억2000만달러 적자를 기록했다.

9월 금융계정은 순자산이 129억달러 증가했다. 직접투자는 내국인 해외투자가 56억6000만달러 증가하고 외국인 국내 투자는 18억달러 늘었다.

증권투자는 내국인 해외투자가 주식을 중심으로 111억9000만달러 증가하고 외국인 국내 투자는 주식과 채권 모두 고르게 90억8000만달러 늘었다.

파생금융상품은 8억달러 감소했다. 기타 투자는 자산이 기타자산을 중심으로 111억1000만달러 늘었고 부채는 차입을 중심으로 73억6000만달러 증가했다. 준비자산은 39억9000만달러 늘었다. 홍태화 기자