[헤럴드경제=고은결 기자] 한화그룹은 5일 계열사별 임원 인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 인사에서 신규 임원으로 승진한 인원은 총 76명으로, 전년도(76명)와 동일한 수준이다.

회사 관계자는 “한화그룹 임원인사는 각 회사별 사업 현황 등에 따라 자체적으로 진행하는 것으로 공통 특징은 따로 없다”고 말했다.

다음은 신규 임원 76명의 명단이다.

◇㈜한화 건설부문

▷박영재 ▷송재형 ▷최은국 ▷황인성

◇한화에어로스페이스

▷박주용 ▷강민규 ▷김종호 ▷박우진 ▷손현명 ▷이창희

◇한화시스템

▷류남열 ▷박경식 ▷박재훈 ▷이동휘

◇한화오션

▷강병철 ▷권기범 ▷김기환 ▷김범성 ▷김병국 ▷김창수 ▷박정식 ▷박재성 ▷배성우 ▷윤찬웅 ▷이용안 ▷황인열

◇한화파워시스템

▷황종규

◇한화엔진

▷김상훈 ▷김종환 ▷이진욱 ▷홍창호

◇한화솔루션 인사이트부문

▷이동훈

◇한화솔루션 케미칼부문

▷김동민 ▷모윤환 ▷신석용 ▷이재정 ▷이홍렬 ▷임세훈

◇한화솔루션 큐셀부문

▷김태환 ▷백승환 ▷이병윤

◇한화첨단소재

▷김명원

◇한화에너지

▷박인규 ▷이희태 ▷임기홍 ▷최성권 ▷최훈종

◇한화토탈에너지스

▷김동진 ▷김승혁 ▷조환희 ▷최우혁

◇한화생명

▷김락규 ▷유상선 ▷윤호재 ▷이상원 ▷장용숙

◇한화생명금융서비스

▷이강호 ▷이재성 ▷채상천

◇한화손해보험

▷김수찬 ▷김재만 ▷박정환 ▷박주훈 ▷이광대 ▷이명현 ▷이민영 ▷최용준 ▷최현희

◇한화투자증권

▷김용민, 김태우, 윤치호

◇한화자산운용

▷정윤택

◇한화비전

▷김현섭 ▷신재영

◇한화모멘텀

▷유도근

◇한화호텔앤드리조트

▷배재석