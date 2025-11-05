체계적 위생관리 시스템 운영 성과 전담 푸드 디렉터 도입 및 정기 위생교육 실시

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원라이프는 ‘교원예움 장례식장’이 식품의약품안전처(식약처) 위생등급 지정 심사에서 전국 7개 전 지점 모두 최고등급인 ‘매우 우수’를 획득했다고 5일 밝혔다.

‘위생등급제’는 식약처가 식품접객업소의 위생 상태를 평가하는 제도로, 3개 분야 64개 항목에 대한 심사 및 현장평가를 거쳐 결과에 따라 ‘매우우수·우수·좋음’ 3단계 등급을 지정·공개한다.

교원라이프는 유족과 조문객에게 최상의 장례 환경을 제공하고자 김해 지점(2023년 7월)을 시작으로 화성(2024년 5월), 포항(2024년 10월), 아산(2025년 3월), 강원(2025년 6월), 서서울(2025년 9월), 평택(2025년 10월) 등 전국 7개 지점의 위생등급 지정을 추진해 2년여 만에 전 지점 인증을 완료했다.

교원라이프는 교원예움 장례식장 내 접객 및 식음(F&B) 공간의 체계적인 위생 관리를 위해 식음료 품질 및 위생 관리를 전담하는 ‘푸드 디렉터’ 제도를 도입하고, 전국 지점 임직원을 대상으로 정기 위생교육을 시행해 왔다. 그 결과 2017년 장례사업 진출 이후 8년간 식품위생법 위반 건수 ‘0건’이라는 무결점 위생 관리 실적을 유지하고 있다.

교원라이프는 앞으로도 매년 전 지점에 대해 위생등급 유지 및 갱신을 위한 내부 점검 시스템을 고도화하고, F&B 서비스 영역에서는 신메뉴 출시와 위생관리 혁신을 통해 더욱 차별화된 고객 경험을 제공할 계획이다.

교원라이프는 교원예움의 우수한 식음 서비스를 다양한 방식으로 경험해 볼 수 있도록 조문객 답례품 ‘예움 답례 선물’을 새롭게 도입했다. 패키지 구성에는 교원예움의 시그니처 수제맥주인 ‘내곁에일’, ‘함께라거’와 함께 ‘예움견과’, ‘도시락팩(닭강정, 과일, 떡 등)’이 포함된다. 구성은 고객 취향이나 지역별 특성에 따라 변경할 수 있다.

교원라이프 관계자는 “유족과 조문객에게 안심할 수 있는 위생 환경과 최상의 장례 공간을 제공하기 위해 지속적으로 노력해 왔으며, 이번 업계 최초 전 지점 최고 등급 획득은 그 결실”이라며 “앞으로도 업계 최고 수준의 위생과 시설, F&B 서비스를 제공하기 위해 더욱 진화해 나가겠다”고 말했다.