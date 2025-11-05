내부통제 제도 운영 통해 규범준수경영시스템(ISO37301) 최초 인증

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용정보원은 2025년 내부통제 제도를 최초로 운영해 한국경영인증원(KMR)로부터 국제표준인 규범준수경영시스템(ISO37301) 인증을 취득했다고 5일 밝혔다.

규범준수경영시스템(ISO37001)은 2021년 4월 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 준법경영에 관한 국제표준 요구사항이다. 해당 조직이 법률, 규정, 규범, 행동(윤리)강령과 관련된 표준 요구사항을 수립, 유지 및 개선하고 있는지 확인한다.

고용정보원은 ▷내부통제 시행 선포식 및 관리자 특강 ▷PDCA 기반의 내부통제 제도 운영 ▷실무조직(TF)을 통한 전사 리스크 식별·평가 ▷통제활동 실시 및 고위험 특별점검 등을 실시했다.

이번 규범준수경영시스템(ISO37301) 인증을 통해 내부통제 시스템 구축·운영에 대한 효과성 및 적합성을 대내외적으로 입증받았다.

이창수 원장은 “법과 규정의 준수(Compliance)는 공공의 책무성 확보를 위한 내부통제의 가장 기본적인 의무”라며 “앞으로도 내부통제 및 윤리·준법 경영 강화를 통해 지속가능경영을 실현하고, 국민에게 신뢰받는 기관으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.