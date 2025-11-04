[헤럴드경제=박혜원 기자] 미중 간 경쟁이 격화하면서 스타벅스, 아마존, 맥도날드 등 주요 미국 기업들이 중국 사업 비중을 줄였다고 3일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

중국에서 고전해온 스타벅스는 중국 사업 지분 최대 60%를 중국에 뿌리를 둔 사모펀드 보위캐피털에 매각한다고 이날 발표했다. 브라이언 니콜 최고경영자(CEO)가 지난해 취임해 구조조정에 착수한 지 약 1년 만이다.

로이터 통신은 “세계 양대 경제 대국 간 경쟁이 심화하는 가운데 스타벅스가 중국 내 사업을 전부 또는 일부 매각한 첫 번째 미국 브랜드는 아니다”라며 과거 사례를 언급했다.

미국 의류업체 갭은 2022년 11월 부진했던 중화권 사업을 중국 업체 바오쭌에 매각하기로 합의했다. 갭의 상하이 법인은 2021년 3천534만달러의 순손실을, 대만 법인은 2022년 1월 29일 끝나는 회계연도에 624만달러의 순손실을 각각 기록한 것으로 알려졌다.

아마존은 2017년 중국의 규제 강화에 대응해 중국 내 아마존웹서비스(AWS) 클라우드 사업의 자산 일부를 현지 파트너 업체에 매각했다. 세계 최대 전자 상거래 업체인 아마존은 이어 2019년에는 중국 내 온라인 사업도 접었다.

맥도날드는 2017년 중국·홍콩 사업의 지분 80%를 중국 국유기업인 중신(CITIC) 그룹과 미국계 사모펀드 칼라일 그룹에 최대 21억달러에 팔았다. 다만 맥도날드는 2023년 칼라일의 28% 지분을 되사들이며 지분 보유 비율을 48%로 늘렸다.

KFC, 피자헛 등을 보유한 외식업체 얌 브랜드는 2016년 투자회사 프리마베라캐피털과 중국 알리바바그룹 계열사에 ‘얌 차이나’ 사업 지분을 4억6천만달러에 매각했다.

차량공유업체 우버는 2016년 8월 중국 사업을 현지 경쟁사인 디디추싱에 넘겼다.

전자제품 유통업체 베스트바이는 2014년 중국 내 184개 매장을 운영하던 ‘파이브 스타’ 체인을 중국 부동산 기업에 팔고 소매 사업에서 철수했다.