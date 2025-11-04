10월 여행·먹거리·유류 동반 상승 김장재료 수급에 500억원 투입

10월 소비자물가가 15개월 만에 최고치를 기록했다. 긴 추석 연휴로 여행비와 유류비, 먹거리 가격이 동시에 오르면서다. 정부는 김장철 물가 안정을 위해 배추·무 등 주요 김장재료 수급에 500억원을 투입하기로 했다.

4일 국가데이터처에 따르면 10월 소비자물가지수는 117.42(2020=100)로 전년 동월 대비 2.4% 상승했다. 이는 지난해 7월(2.6%) 이후 가장 높은 수준이다.

물가는 8월(1.7%) 한 차례 둔화했다가 9월(2.1%), 10월(2.4%)로 다시 상승세를 이어갔다. 특히 여행·숙박 등 개인서비스와 식료품 가격이 물가 상승을 주도했다. 해외단체여행비(12.2%), 콘도 이용료(26.4%), 승용차 임차료(14.5%) 등이 급등하면서 외식 제외 개인서비스 물가는 전년보다 3.6% 상승해 전체 물가를 0.72%포인트 끌어올렸다.

농축수산물 물가도 3.1% 올라 전체 물가를 0.25%포인트 높였다. 축산물(5.3%)과 수산물(5.9%) 모두 높은 상승률을 기록했고, 돼지고기(6.1%)와 고등어(11.0%)의 오름세가 두드러졌다. 쌀(21.3%), 찹쌀(45.5%), 사과(21.6%) 등은 잦은 비로 출하가 지연되며 가격이 크게 올랐다. 다만 채소류는 출하량 증가로 14.1% 하락해 전체 농산물 상승세를 일부 상쇄했다.

여기에 석유류 가격까지 4.8% 뛰며 2월(6.3%) 이후 8개월 만에 가장 큰 상승폭을 보였다. 국제유가 급락의 기저효과에 환율 상승, 유류세 인하율 축소가 맞물린 결과다.

생활물가 압박이 커지는 가운데 농림축산식품부와 해양수산부는 이날 ‘경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의’에서 ‘김장재료 수급안정 대책’을 내놨다.

정부는 배추 8500톤, 무 2000톤 등 비축물량을 확보해 필요 시 시장에 방출하고, 계약재배물량(배추 2만8000톤·무 9000톤) 분산 출하와 겨울작형 조기 출하를 병행하기로 했다. 마늘(460톤), 양파(1000톤), 천일염(12만7000톤) 등도 시중에 공급해 가격 안정을 유도한다.

특히 역대 최대 규모인 500억원(농축산물 300억원·수산물 200억원)을 투입해 김장철 할인행사를 추진한다.

정부는 14개 주요 김장재료의 가격·할인 정보를 제공해 합리적 소비를 돕겠다는 방침이다.

