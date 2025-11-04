HVDC 국산화, RE100 플랫폼, AI 데이터센터 등 차세대 기술 한자리에

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭이 빛가람 국제전력 기술엑스포(빅스포·BIXPO)에서 초고압직류송전(HVDC), 데이터센터 솔루션 등 차세대 전력 기술을 선보인다.

4일 LS일렉트릭은 오는 5일부터 7일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 ‘BIXO 2025’에 LS전선과 함께 참가한다고 밝혔다. 양사는 ‘에너지로 모든 것을 연결하다(Connect Everything with Energy)’를 주제로 총 108㎡ 부스를 마련했다.

올해 전시에서 양사는 HVDC 기술 국산화 역량, RE100(재생에너지 100% 사용) 플랫폼, 인공지능(AI) 데이터센터 맞춤형 솔루션 등을 선보인다. 특히 정부의 서해안에너지고속도로 정책에 맞춰 해상풍력 등 대규모 재생에너지와 연계한 장거리 송전과 미래 전력 계통 구축에 필요한 전력 인프라 솔루션을 집중적으로 전시한다. RE100 산업단지를 위한 에너지통합관리솔루션(FEMS)과 사업 레퍼런스도 소개될 예정이다.

AI 데이터센터에 필요한 초전도 전력 시스템 ‘하이퍼그리드 NX’도 전시된다. LS전선의 초전도 케이블과 LS일렉트릭의 초전도 전류제한기를 결합한 데이터센터 전력공급 시스템이다.

LS일렉트릭 관계자는 “전력 수요 급증과 탈탄소 등 패러다임 번화에 따라 고효율 솔루션과 HVDC, ESS 등 차세대 전력 계통 구축 핵심 솔루션을 대거 공개했다” 며 “LS일렉트릭이 글로벌 최고 수준의 직류(DC) 솔루션 등 혁신 솔루션을 앞세워 대한민국 1등을 넘어 글로벌 전기 에너지 리딩 기업 도약을 확인하는 자리가 될 것” 이라고 말했다.