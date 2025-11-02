[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 최근 대구 최대 규모의 ‘월배노인종합복지관’ 개관식을 열었다고 2일 밝혔다.

이번 개관으로 달서구는 2개 분관을 포함해 총 5개의 노인종합복지관 체계를 갖추며 권역별로 균형 잡힌 노인복지 서비스를 제공할 수 있는 새로운 전환점을 맞게 됐다.

월배노인종합복지관은 지난 2020년 생활 SOC 복합화 사업에 선정된 뒤 2023년 착공해 총사업비 242억원이 투입됐다.

복지관은 지하 1층, 지상 4층, 연면적 6108㎡ 규모로 건립됐다.

1층에는 대규모 강당 ‘청춘홀’과 북카페 ‘카페 월향’이 마련돼 어르신의 소통과 휴식 공간으로 운영된다.

2층에는 장기실, 바둑실, 서예실, 건강증진실 등 두뇌 활동과 건강 프로그램 공간이 자리했고 3층에는 ‘만월정’ 실버식당과 스크린 파크골프장, 탁구장, 당구장, 컴퓨터실, 체력단련실이 들어섰다.

마지막으로 4층은 생활문화센터와 공동육아나눔터가 들어서 있어 세대 간 소통과 가족 단위 이용이 가능한 열린 문화공간으로 꾸며졌다.

복지관은 오는 3일부터 정보화·음악·문학·댄스·스포츠 등 차별화된 프로그램을 본격 운영할 예정이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “월배노인종합복지관은 단순한 여가 공간을 넘어 어르신이 존중받고 활기찬 삶을 누리는 지역 복지의 새로운 거점”이라며 “지역사회와의 긴밀한 연계를 통해 사회적 고립을 예방하고 건강하고 행복한 노후를 지원하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.