[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석차 방문한 존 리(John Lee) 홍콩 행정수반이 경주의 한 전통시장을 찾았다.

2일 경주시에 따르면 이날 존 리 행정수반이 도심의 중앙시장 오일장을 찾아 한국 전통시장의 활력과 지역 문화를 직접 체험했다

이번 방문은 단순한 일정 소화가 아닌 한국의 전통시장 문화를 몸소 느끼고 K-컬처의 현장을 경험하기 위한 민간 교류 차원에서 추진됐다.

민간 교류 차원에서 추진된 이번 방문에는 주낙영 경주시장이 동행했다. 주 시장은 중앙시장의 명물 ‘소머리 곰탕’을 소개하며 오찬을 함께 했다.

방문단은 지역경제의 뿌리이자 삶의 현장인 시장 곳곳을 둘러보며 상인들과 인사를 나누고 현대화한 시설과 상거래 문화를 느꼈다. 특산품을 구매하기도 했다.

존 리 행정수반은 “경주의 전통시장은 단순히 눈으로 보는 관광지가 아니라 오감으로 느끼는 살아있는 문화 체험의 공간이었다”며 “직접 맛보고 상인들과 소통하며 한국의 진정한 따뜻한 정(情)을 느낄 수 있었다‘고 소감을 밝혔다.

주낙영 경주시장은 “전통시장은 지역 경제의 뿌리이자 시민 삶의 현장”이라며 “APEC을 계기로 K-컬처와 관광이 융합된 전통시장 활성화를 통해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고, 세계 속에 한국의 따뜻한 정과 문화의 힘을 전하겠다”고 말했다.