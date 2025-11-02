與 김영배 “시진핑, JYP와 대화중 지시” 대중문화교류위 “원론적 수준 덕담한 것”

[헤럴드경제=조범자 기자] 시진핑 중국 국가주석이 한중 정상회담 만찬에서 K-팝 가수들의 중국 베이징 공연에 호응하는 모습을 보였다고 여당 의원이 전하자, 대중문화교류위원회가 ‘성급한 판단’이라며 진화에 나섰다.

국회 외교통일위원회 여당 간사인 더불어민주당 김영배 의원은 1일 페이스북에 자신이 만찬에 참석한 사진과 함께 “오늘 만찬장에서 나온 깜짝 소식 하나”라면서 “이재명 대통령, 시 주석과 박진영 대중문화교류위원장이 잠시 얘기를 나누다가 시 주석이 북경에서 대규모 공연을 하자는 제안에 호응해 왕이 외교부장을 불러 지시하는 장면이 연출됐다”고 말했다.

이어 “한한령(限韓令·한류 제한령) 해제를 넘어 본격적인 ‘K-문화’ 진출의 문이 열리는 순간이 아닐까 기대한다”고 말했다.

중국 정부는 2016년 7월 한국의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치가 확정된 직후 중국 내에서 한국에서 제작한 콘텐츠 또는 한국 연예인이 출연하는 광고 등의 송출을 금지하는 등의 한한령을 내린 바 있다.

이와 관련해 위성락 국가안보실장은 한중 정상회담 후 브리핑에서 “문화에 대한 교류·협력을 많이 하자, 콘텐츠 (협력에) 노력하자는 공감대가 있었다”며 “향후 실무적 소통을 통해 조율해 나갈 수 있을 것”이라고 말했다.

그러나 대중문화교류위원회는 이같은 분위기 전달과 언론 보도에 ‘성급한 판단’이라며 진화에 나섰다.

대중문화교류위는 2일 보도자료를 통해 “시진핑 주석이 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 한국 가수의 중국 공연 제안에 호응했다는 일부 언론보도가 있었다”면서 “시진핑 주석과 박 위원장의 대화는 공식 외교행사에서 서로 인사를 나누며 건넨 원론적 수준의 덕담이었다”고 밝혔다.

이어 “이에 대해 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고, 성급하다는 판단”이라며 “다만 이번 한중 정상회담을 통해 양국 간 우호협력의 분위기가 한층 높아진 만큼 향후 보다 활발한 문화교류가 이루어질 수 있을 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

