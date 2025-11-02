은행권 주담대 증가폭 7000억대로 ‘뚝’ 대출 규제 강화와 주택 거래 위축 겹쳐

[헤럴드경제=조범자 기자] 정부의 대출 규제 강화와 주택 거래 위축이 겹치면서 지난달 은행권에서 주택구입 목적의 일반 주택담보대출(주담대) 증가 폭이 7000억원 수준에 그친 것으로 나타났다.

2일 금융권과 금융당국에 따르면 10월(1∼30일 기준·17영업일) 은행권 주택구입 목적 일반 주담대는 7000억원가량 증가했다.

전월 동기간(+1조2000억원)과 비교하면 40% 이상 감소한 것이다. 8월(+2.9조원)과 9월(+2조원)에 이은 뚜렷한 감소세가 이어졌다.

정부가 6·27 대책, 10·15 대책 등으로 고강도 ‘대출 조이기’에 나선 데다가 은행권도 연말을 맞아 가계대출 총량 관리에 돌입하면서 일반 주담대 증가세가 눈에 띄게 둔화했다.

주택 거래 자체도 크게 위축된 상황이다.

국토교통부에 따르면 수도권 아파트 매매 거래량은 6월 3만4000호, 7월 2만6000호, 8월 1만5000호 등으로 급감세다.

통상 매매 계약과 대출 실행 간 2∼3달의 시차가 존재하기 때문에 이러한 거래 감소세가 주담대 수치에 그대로 반영됐다는 분석이다.

은행권은 연말을 맞아 대출 문턱을 계속 높일 것으로 보인다. 금융당국에 제출한 연간 가계대출 총량 목표치를 맞춰야 하기 때문이다.

은행권에 이어 보험사 등 2금융권까지 대출 창구를 닫는 분위기다. 삼성화재는 지난달 30일부터 비대면 채널의 주담대 신규 접수를 중단했다.

삼성화재 관계자는 “대출 한도 전량 소진에 따른 대책”이라며 “대면 창구는 유동적으로 운영될 것”이라고 말했다.

대출 문턱이 높아지면서 저축은행·상호금융 등에서 자동차담보대출 신청이 급증하는 등 ‘풍선효과’도 일부 나타나고 있다.

국민의힘 김상훈 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 6·27 규제 시행 이후 약 두 달간 저축은행에 접수된 개인 자동차담보대출 신청은 총 24만8000건으로 집계됐다.