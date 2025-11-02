글로벌 진출 전략과 최신 트렌드 공유 11월 중 오프라인 세미나도 예정 상반기 알리바바·틱톡코리아와 첫 웨비나

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진이 오는 5일 글로벌 커머스 파트너와 국내 유망 셀러를 연결하는 교류 행사인 ‘한진 원클릭 커넥트’ 하반기 웨비나를 개최, K-브랜드의 연말 글로벌 쇼핑 시즌 공략을 지원한다고 2일 밝혔다.

‘원클릭 커넥트’는 올해부터 한진이 국내 셀러를 대상으로 글로벌 시장 진출 전략과 트렌드를 공유하고, 해외 파트너와의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련한 온·오프라인 교류 프로그램이다. 지난 3월 알리바바닷컴과 틱톡코리아가 함께한 첫 웨비나에는 200여 개 국내 기업이 참여하며 높은 관심을 보였다.

이번 웨비나는 연말 쇼핑 대목을 앞둔 K-브랜드의 수출 전략 수립을 지원하기 위해 기획됐다. 특히 최근 주요 이슈로 떠오른 미국 관세정책 변화에 따른 글로벌 진출 전략 조정, 판매 국가 다변화 방안을 설명한다. 이어 11월 메가와리 등 대형 글로벌 쇼핑 이벤트 대응 전략을 집중적으로 다룰 예정이다.

행사에는 한진의 주요 글로벌 파트너들도 함께 참여한다. 틱톡코리아는 글로벌 숏폼 플랫폼을 활용한 판매 전략을 소개한다. 에어월렉스는 최근 발표한 ‘글로벌 이커머스 확장 가이드’의 주요 인사이트를 바탕으로 해외 결제 솔루션 전략을, 프레미아TNC는 해외 법인 설립 및 세무 관리 등 해외 비즈니스 필수 체크포인트를 공유한다.

웨비나 참가자를 대상으로 한 오프라인 세미나도 11월 중 진행될 예정이다. 이 자리에서는 K-브랜드 수출 담당자와 글로벌 플랫폼 관계자가 직접 질의응답하며, 실제 성공 사례와 노하우를 공유하는 네트워킹 세션도 마련된다.

한진 관계자는 “복잡하게 변화하는 글로벌 무역 환경 속에서 국내 셀러들이 한진의 파트너 네트워크를 바탕으로 해외 진출에 있어 실질적인 도움을 얻을 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “글로벌 쇼핑 시즌을 앞두고 K-브랜드가 성과를 거둘 수 있도록 다양한 아이디어와 협력 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

한편, ‘한진 원클릭 커넥트’ 웨비나는 ‘구글 미트’로 진행되며, 참가 신청과 세부 내용은 한진 원클릭 공식 홈페이지 및 각 파트너사 채널을 통해 확인할 수 있다.