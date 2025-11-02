티맵모빌리티 자동차 맛집 검색 분석 전연령대 ‘성심당 본점·DCC점’ 1위 20대는 한강뷰 카페, 30대는 근교맛집

[헤럴드경제=조범자 기자] 자동차 맛집 검색 1위가 전 연령대를 통틀어 대전 명물 빵집 ‘성심당’인 것으로 나타났다.

2일 티맵모빌리티에 따르면, 최근 1년간 티맵 주행 데이터 분석 결과 20대부터 60대 이상까지 전 세대별로 검색 1위 맛집은 성심당으로 집계됐다.

20대와 40대, 50대, 60대는 성심당 본점이 1위를 차지했고, 30대는 성심당 DCC(대전 컨벤션센터)점이 1위였다. 성심당 가운데 상대적으로 줄서기가 덜한 곳으로 알려진 곳이다.

30대의 경우 성심당 본점이 2위였고, 20대와 40, 50대는 성심당DCC점이 2위를 차지한 점을 감안하면 사실상 성심당이 압도적 맛집 검색 1위를 기록한 것으로 분석됐다.

데이터에 따르면 또 20대 맛집 검색 3위는 짬뽕 순두부로 유명세를 탄 강릉 동화가든 본점이 차지했고 이어 성심당 롯데백화점 대전점, 뚜쥬루빵돌가마점, 한강632스트릿, 태평소국밥본관 등 순이었다.

30대에서도 동화가든 본점이 3위로 동일했고, 이성당본점과 성심당롯데백화점대전점이 각각 8~9위에 올랐다.

티맵모빌리티측은 20대의 경우 다른 연령대보다 ‘남양주 한강뷰 카페’가 순위권 내 다수 포진했고, 강릉 맛집과 카페가 15위권에 4곳이나 있었다고 분석했다.

30대는 다른 연령대보다 수도권 인근에 있는 ‘근교 미식 나들이’ 맛집들이 많은 게 특징이라고 했다.

40대 이상에서는 물회, 생선구이, ‘바다뷰 카페’ 등이 강세를 보였고, 50~60대는 자연과 가까운 곳에서 즐기는 건강식이 인기인 것으로 나타났다.

또 현지인과 외지인의 식당 검색을 비교한 결과 강릉에서는 현지인은 막국수 검색 빈도가 높은 반면 외지인은 순두부, 알탕을 주로 찾았다.

대전의 경우 현지인은 오리백숙, 샤브샤브, 보리밥 정식을 검색했지만, 외지인은은 유튜브나 TV 프로그램에 소개된 칼국수, 중식당 등을 찾았다.

회사측은 “현지인 맛집은 공통적으로 외부에 노출되지 않았지만 오랜 시간 그 지역을 지켜온 곳”이라며 “미디어가 급속도로 발전하고 있는 현재에도 외부에서는 쉽게 알 수 없는 현지인 미식 문화가 여전히 존재한다”고 지적했다.

이와 함께 분석 자료에 따르면 장거리를 이동해 방문한 맛집은 대부분 여행을 겸해 다녀올 수 있는 강원도나 경남 바닷가 일대 유명 횟집이 다수였으며 평균 주행시간은 1시간 안팎으로 집계됐다.

강원 속초 완도회식당, 강릉 테라로사커피공장본점, 강원 양양 감나무식당, 강원 속초 청초수물회속초본점, 경남 사천 하주옥 등이 대표적이다.