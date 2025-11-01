[헤럴드경제=김보영 기자] 시진핑 중국 국가주석이 한·중 정상회담 직후 열린 국빈 만찬에서 한국 K팝 가수들의 중국 공연에 호응한 것으로 전해졌다.

1일 국빈 만찬에 참석한 국회 외교통일위원회 여당 간사 김영배 더불어민주당 의원은 페이스북에 “오늘 만찬장에서 나온 깜짝 소식”이라며 만찬 중 있었던 일을 소개했다.

그는 “이재명 대통령, 시진핑 주석과 박진영 대중문화교류위원장이 얘기를 나누다 시진핑 주석이 북경에서 대규모 공연을 하자는 (한국 측) 제안에 호응해 왕이 외교부장을 불러 지시하는 장면이 연출됐다”고 말했다.

이어 “한한령(限韓令·한류 제한령) 해제를 넘어 본격적인 ‘K-문화’ 진출의 문이 열리는 순간이 아닐까 기대한다”고 덧붙였다.

위성락 국가안보실장은 이날 정상회담 후 현지 브리핑에서 양 정상의 비공개 회담에서 한한령 해제 문제가 논의됐다고 밝혔다.

위 실장은 “문화에 대한 교류·협력을 많이 하자. 콘텐츠 (협력에) 노력하자는 공감대가 있었다”며 “향후 실무적 소통을 통해 조율해 나갈 수 있을 것”이라고 말했다.