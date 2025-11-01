[헤럴드경제=김성훈 기자] 국민의힘이 ‘딸 결혼식 논란’에 휩싸인 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장(더불어민주당)에 대해 1일 사퇴를 촉구했다.

최 위원장은 지난 10월 30일 과방위 국감에서 딸 결혼식 논란과 관련해 “국민 여러분께 사과드린다”며 “이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못”이라고 했다.

다만 그는 “우리 딸이 결혼식을 두 번 했다는 주장은 터무니없는 이야기”라고 했다. 이어 “국회 사랑재 예약 과정에서 특권을 행사했다는 지적도 사실이 아니다”라고 밝혔다. 유관기관에 청첩장을 보내고 화환을 요구했다는 의혹에 대해서도 “저는 유관기관에 청첩장을 보낸 사실이 없다. 국감에서도 모든 기관들이 ‘청첩장을 받은 적 없다’고 답변했다”고 해명했다.

아래는 국민의힘 논평 전문.

민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신 위원장의 딸 결혼식 축의금 논란과 국정감사장 언론탄압 사태는 상임위원장은 물론이고, 더 이상 국회의원으로서 직을 유지할 수 없는 수준입니다.

상임위원장이 국정감사 기간 중 국회 사랑재에서 딸 결혼식을 열고, 피감 기관과 기업 관계자들로부터 화환과 축의금을 받은 것은 ‘명백한 청탁금지법 위반’이자 ‘권력형 비리 사건’입니다.

최민희 위원장은 “제 잘못”이라고 말했지만, 그것은 사과가 아니라 혐의의 자인입니다.

국회 시설을 권한도 없는 딸이 의원 아이디로 예약하고, 보좌진을 동원해 축의금을 정리했다는 사실만으로도 공직윤리를 송두리째 무너뜨린 중대한 일입니다. 더욱이 피감 기관과 기업으로부터 돈을 받았다면 그것은 ‘축의금’의 탈을 쓴 ‘뇌물’입니다.

그럼에도 불구하고 민주당은 “사퇴를 전제로 하지 않는다”며 방어에 나섰습니다. 이는 경조사를 뇌물이 허용되는 무법지대처럼 이용하겠다는 선언과 다르지 않습니다.

최민희 위원장은 위원장의 권한을 사적 보복에도 사용했습니다. 자신을 비판한 MBC 보도를 문제 삼아, 국정감사장에서 해당 방송사 보도본부장을 직접 질책하고 퇴장시키는 초유의 폭거를 저질렀습니다.

국정감사는 권력을 감시하는 자리인데, 최 위원장은 그 자리를 불편한 언론을 내쫓는 언론탄압의 현장으로 만들었습니다. 이는 민주주의의 근본인 언론의 자유를 정면으로 짓밟은 ‘권력 남용 행위’입니다.

최민희 위원장의 행동은 개인의 실수가 아니라 권력의 오만이 제도화된 결과입니다. 민주당은 “동지니까 감싸준다”는 정청래 대표식 사고에서 벗어나야 합니다.

권력자에게는 면죄부를 주고, 국민에게는 엄중한 잣대를 들이대는 불공정한 정치가 대한민국의 신뢰를 무너뜨리고 있습니다.

국민의힘은 청탁금지법 위반과 직권남용, 언론자유 침해 등 트리플 위법 의혹에 대해 철저히 진상을 규명하고, 필요한 모든 법적 조치를 취할 것입니다.

최민희 위원장은 즉각 사퇴하십시오. 그것이 국민 앞에 최소한의 도리이자, 무너진 공직윤리를 다시 세우는 첫걸음입니다. 자리를 유지하려는 몸부림이 거세질수록 정치의 신뢰만 무너질 뿐입니다.