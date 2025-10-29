[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도경제과학진흥원은 29일 ‘인베스트 코리아 서밋(Invest KOREA Summit)’ 행사에 방한한 해외투자자를 판교테크노밸리로 초청해 투자환경에 대해 설명하는 시간을 가졌다.

‘인베스트 코리아 서밋’은 범국가 차원의 투자유치 행사로, 29일부터 31일까지 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최되며, 올해에는 투자사 220개 사, 외투기업 800개 사, 외신 20개 사 등 2천여 명이 한국을 방문한다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 방한단 중 16명의 해외투자자 및 외신을 대한민국의 IT, 게임, 바이오 등 첨단산업 중심지이자 글로벌 스타트업의 메카인 판교테크노밸리에 초청, 판교의 혁신성장 생태계와 글로벌 진출 허브로서의 우수성에 대해 적극 홍보하는 투자설명회(IR)를 열었다.

투자자들은 북미, 유럽, 아시아, 중동의 벤처캐피털(VC)과 투자 이력을 보유한 첨단기술 기업들로 구성됐다. 이들은 이번 판교테크노밸리 방문이 대한민국 혁신 클러스터에 대해 이해도를 높이는 유익한 시간이었고, 경기도의 혁신 스타트업 육성 체계를 직접 확인하게 되어 향후 투자 결정에도 많은 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

투자설명회 후에는 판교테크노밸리 스타트업캠퍼스 투어와 함께 경기도와 경기도경제과학진흥원이 추진하는 ‘인베스트(INVEST) 경기’ 참여 3개사의 투자설명회(IR)가 진행됐다.

‘인베스트(INVEST) 경기’는 도내 투자유치 유망기업을 발굴해 국내외 투자자를 연계하고 IR 활동을 지원해 도내기업의 해외자본 유치와 글로벌 성장 지원에 기여하는 사업이다.

올해 해외투자유치 유망기업으로 선정된 ▷뉴라바디(AI 척추건강 관리 설루션·성남) ▷리펀디(AI 자동환급 솔루션·성남) ▷메디아이플러스(데이터 기반 임상시험 플랫폼·성남)가 IR 피칭에 참여했다. 이들 기업은 AI, 탄소중립, 디지털전환 분야에서 활약하는 혁신 스타트업들로, 차별화된 사업전략과 미래 비전 제시로 투자자들의 눈길을 사로잡았다.

이어 투자자들은 도내 AI·클라우드 선도기업 ‘메가존클라우드’도 방문해 AI 기술의 생생한 현장을 체험하며 산업시찰 일정을 마무리했다.

김현곤 경기도경제과학진흥원장은 “경기도와 경기도경제과학진흥원은 혁신 기업이 성장하고 글로벌 투자가 활발히 이뤄지는 역동적인 산업 환경을 조성하고 있습니다. 앞으로도 우수한 기업 인프라와 체계적인 지원을 통해 세계 투자자들이 신뢰하고 선택하는 글로벌 비즈니스 중심지로 발전해 나가겠습니다”라고 말했다.