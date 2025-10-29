[헤럴드경제=박병국 기자] 구로구(구청장 장인홍·사진)가 서울 자치구 처음으로 드라이비트 마감재가 시공된 건축물 약 700개소를 대상으로 한 전수 점검을 실시했다고 29일 밝혔다.

드라이비트 마감은 단열재를 외벽에 부착한 뒤 마감재로 마무리하는 마감 공법이다. 과거 저비용·단기간 시공의 장점으로 널리 사용됐지만, 시공 불량이나 노후화로 마감재가 떨어져 나가는 사고가 발생하기도 한다.

구는 이 같은 사고를 사전에 차단하고 자율적인 건축물 안전 관리를 유도하기 위해 지난 7월부터 관내 관련 건축물 전수 조사를 진행했다. 점검 결과 위험이 우려되는 건축물에는 보수·보강을 권고했다. 구는 내년부터 ‘소규모 공동주택 지원사업’ 신청 시 드라이브트 마감재 보강을 시행한 건축물에 가산점을 부여할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “이번 전수 점검은 구민의 생명과 재산을 보호하기 위한 선제적 조치”라며 “앞으로도 구민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.