농업·건설·소매업은 감소 등 고용지도 재편 200만원 미만인 저임금 근로자 5명 중 1명

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 상반기 취업 시장은 고령층이 일자리를 떠받치고, 여성 중심의 돌봄·교육·보건 분야가 고용을 이끌며, 정보통신과 공공행정 등 디지털·서비스 부문이 확산세를 보였다.

전통적으로 내수와 제조·건설 중심이던 고용 구조가 ‘고령화·여성화·디지털화’라는 세 갈래 흐름 속에 재편되고 있는 것이다. 다만 여전히 5명 중 1명은 최저임금에도 못 미치는 임금을 받고 있는 것으로 나타났다.

29일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 상반기 지역별고용조사’에 따르면, 올해 상반기 전체 취업자는 2889만명으로 전년 동기보다 19만명 늘었다. 증가분의 대부분은 50세 이상과 여성, 그리고 돌봄·공공서비스·정보통신 직종에서 나왔다.

고령층·여성 중심의 고용 재편...공공일자리 확충

고령층이 사실상 전체 고용을 떠받쳤다. 50세 이상 취업자는 1358만명으로 전년 대비 32만6000명 늘었다. 전체 취업자 증가폭(19만명)을 웃도는 수준이다. 특히 요양·간병 등 비거주 복지시설 운영업에서만 11만8000명이 늘며 상반기 취업자 증가 업종 1위를 기록했다. 반면 같은 연령대에서 작물재배업(–9만8000명), 건물건설업(–3만5000명), 고용알선·인력공급업(–2만2000명)은 감소했다.

농업과 건설 중심의 전통 일자리가 빠르게 줄고, 복지·돌봄 일자리로 이동하는 흐름이다.

여성의 고용 확대도 눈에 띈다. 전체 여성 취업자는 1289만명으로 1년 전보다 16만명 늘었다. 남성(1599만명, +3만명)의 다섯 배 수준이다. 특히 사회복지서비스업(+14만9000명), 교육서비스업(+5만8000명), 보건업(+3만7000명) 등 ‘돌봄·교육·의료’ 3대 분야가 대부분을 차지했다.

여성 고용이 늘어난 배경에는 돌봄 수요 폭증과 공공일자리 확충이 있다. 국가데이터처는 “사회복지서비스업 취업자 중 여성 비중이 83.9%로 가장 높았다”며 “고령화와 돌봄 인력 수요가 여성 고용을 견인하고 있다”고 분석했다. 반면 여성 취업자가 많은 농업(–7만1000명), 사업지원서비스업(–4만5000명)은 줄어드는 추세로, 산업별 고용 재편이 뚜렷하게 나타났다.

디지털·공공일자리 확산세...5명 중 1명 월 200만원 못 번다

내수 침체로 건설·소매·음식업이 줄어든 반면, 정보통신부문은 뚜렷한 확산세를 보였다.

정보통신 업종에서는 소프트웨어 개발(+2만5000명), 시스템 통합·관리(+2만4000명) 등 IT 분야만 5만명 이상 늘며 상반기 고용 증가를 뒷받침했다. 이는 전체 취업자 증가분(19만명)의 약 26%에 해당하는 수준이다. 아울러 공공행정 업종의 입법 및 일반정부행정(+2만7000명), 사회·산업정책행정(+2만2000명) 등 공공분야도 함께 늘었다.

디지털 전환이 본격화되면서 중장년층과 여성의 재취업 통로로도 작용하고 있다. 전문직 서비스업(+4만명), 건축·엔지니어링(+3만5000명) 등 전문기술직도 증가세를 이어갔다. 정부의 디지털 전환 정책, 공공서비스 확충, 사회복지 일자리 확대가 동시에 맞물린 결과다.

다만 저임금 구조는 여전했다. 임금근로자 2241만명 중 월급이 200만원 미만인 근로자는 여전히 19.5%로, 5명 중 1명꼴이다. 이는 올해 최저임금 시간당 1만30원(월기준 209만6270원) 보다 적은 금액이다. 특히 여성과 고령층이 많이 종사하는 복지·청소·돌봄 업종에서 저임금 비중이 높았다.